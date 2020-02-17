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General Motors, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland'dan çekiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2020 15:36 | Son Güncelleme

ABD'li otomobil üreticisi General Motors Co dünya genelindeki yeniden yapılanma çalışması kapsamında Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonlarını kapatacağını ve Tayland'daki bir fabrikasını satacağını açıkladı.Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaklaşık 600 kişi işten çıkarılacak, Tayland'daki satıştan yaklaşık 1,500 kişinin etkilenecek.

General Motors, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland'dan çekiliyor

GM'nin bu adımları kârsız pazarlardan çekilmesini hızlandırarak ABD, Çin, Latin Amerika ve Güney Kore'ye daha bağımlı hale getirecek. Ayrıca Güneydoğu Asya'da büyüme politikasının sonunun geldiğini gösterecek.

Fabrika kapatma kararları şirket bu ay yaptığı analist toplantısını izledi. Toplantıda şirket yönetimi yeniden yapılanma sonucu Çin dışındaki operasyonları orta tek haneli kâr marjlarına sahip olacağını ve iki yıl öncesine kıyasla "2 milyar dolarlık bir iyileşme" sağlayacağını belirtmişti.

GM Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mary Barra dün gece yaptığı açıklamad, GM'nin amacını "güçlü getiri sağlamak için doğru stratejilere sahip olduğumuz pazarlara odaklanmak ve özellikle mobilitenin geleceğinde büyümeyi sağlayacak küresel yatırımlara öncelik vermek" olarak ifade etti.

GM'nin 2015'te başlattığı Asya'dan çekilmesi politikasının bir devamı olan bu değişiklikler GM'ye nakit ve gayri nakdi olarak 1.1 milyar dolara mâl olacak. Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaklaşık 600 kişi işten çıkarılacak, Tayland'daki satıştan yaklaşık 1,500 kişinin etkilenecek.

Barra 2014'te göreve gelmesinden bu yana küresel çapta ve yüksek hacimde satış yapan bir üretici olmak yerine yüksek kâr marjı yakalamaya öncelik veriyor.

GM 2017 yılında Avrupa'daki Opel ve Vauxhall markalarını Peugeot SA'ya sattı ve Güney Afrika ile diğer Afrika pazarlarından çıktı. Barra O zamandan beri ayrıca Vietnam, Endonezya ve Hindistan'dan çıkarmaya karar verdi.

Çin'in en büyük SUV üreticilerinden biri olan ve Ocak ayında GM'nin Hindistan fabrikasını satın alma kararı alan Great Wall, Tayland fabrikasını da satın almak üzere GM ile anlaştığını bugün açıkladı.

KAYNAK:REUTERS

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Tayland, Yeni Zelanda,

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