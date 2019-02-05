FİNANS

Germania Havayolları iflas başvurusunda bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 05.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

Alman Germania Havayolu şirketi, iflas başvurusunda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Germania Havayolları iflas başvurusunda bulundu

Alman Germania Havayolu şirketi, Berlin-Charlottenburg bölge mahkemesine iflas başvurusunda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada uçuşların durdurulduğu bildirildi. Germania Havayolları CEO'su Karsten Balke, iflas başvurusuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Maalesef, kısa vadeli bir likidite ihtiyacını karşılamak için finansman çabalarımızı başarıyla sonuçlandıramadık. Netice olarak, iflas başvurusunda bulunmaktan başka çaremizin olmadığına çok üzüldük. Elbette özellikle, bu adımın çalışanlarımız üzerindeki etkisine üzüldük. Planlandığı gibi Germania uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolculardan özür dilerim" dedi.

1986 yılında kurulan Germania Havayolu, 37 uçağı sahipti. Geçtiğimiz yıl dört milyondan fazla yolcuya hizmet veren firma, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da bulunan 60'tan fazla varış noktasına bağlantılar sunmuştu. Bin 150 çalışanı bulunan şirket geçtiğimiz yıl 370 milyon euro ciro yapmıştı. KAYNAK:İHA

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
Ikea, mobilya kiralama hizmeti başlatmayı planlıyorIkea, mobilya kiralama hizmeti başlatmayı planlıyor
Venezuela krizi: Hangi ülke, kimi destekliyor?Venezuela krizi: Hangi ülke, kimi destekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Germania Havayolu şirketi iflas

En Çok Okunan Haberler

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Fiyatları dudak uçuklatıyor! İşte satılık köşkler

Fiyatları dudak uçuklatıyor! İşte satılık köşkler

Tapuda yeni dönem başlıyor!

Tapuda yeni dönem başlıyor!

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

O banknotların basımı durduruldu

O banknotların basımı durduruldu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Ülke şokta! 66 binden fazla memurun işine son verildi

Ülke şokta! 66 binden fazla memurun işine son verildi

126 yıllık şirketin iflas etmişti! 400 mağaza yeniden açılıyor

126 yıllık şirketin iflas etmişti! 400 mağaza yeniden açılıyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiye de olsa iktidar suçlanır hemen
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ikea, mobilya kiralama hizmeti başlatmayı planlıyor

Ikea, mobilya kiralama hizmeti başlatmayı planlıyor

Venezuela krizi: Hangi ülke, kimi destekliyor?

Venezuela krizi: Hangi ülke, kimi destekliyor?

Japonlar açıkladı: Türkiye'nin en cazip 20 noktası

Japonlar açıkladı: Türkiye'nin en cazip 20 noktası

Plastik poşet, kese kağıdı, bez çanta: Çevreye en az zarar veren hangisi?

Plastik poşet, kese kağıdı, bez çanta: Çevreye en az zarar veren hangisi?

Brezilya'da çöken barajdan yayılan atıkların videosu ortaya çıktı

Brezilya'da çöken barajdan yayılan atıkların videosu ortaya çıktı

İtalya ekonomisi resesyona girdi, hükümet ve muhalefet birbirini suçluyor

İtalya ekonomisi resesyona girdi, hükümet ve muhalefet birbirini suçluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.