Gıda enflasyonu: Evde yemek yapmak 10 yılda ne kadar pahalandı?

Türkiye'deki gıda enflasyonu mutfağa nasıl yansıyor? Evde pişen yemekler 10 yıl önce ne kadara mâl oluyuordu, şimdi ne kadar?

Soğan, patlıcan, patates, kırmızı et gibi ürünlerdeki fiyat artışları sık sık haberlere konu oluyor ve tanzim satış noktaları kurulması ya da kırmızı et ithalatının önünün açılması gibi önlemleri gündeme getiriyor.

Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış küresel tablodan farklı bir yön izliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün her ay yayımladığı küresel gıda fiyatları endeksi neredeyse 10 yıldır yatay bir seyir izliyor.

Türkiye'de ise özellikle 2017'den bu yana gıda fiyatlarında hızlı bir yükseliş var. Gıda enflasyonu sekiz aydır yüzde 20'nin altına inmiyor. Son iki buçuk yılda ise gıda fiyatları ayda ortalama yüzde 16 artıyor.

### Gıda fiyatlarındaki artışın sorumlusu kim?

Bu tablonun en önemli nedenlerinden birisi çiftçinin girdi maliyetlerinin, yani mazot, yem, gübre gibi girdilerin ithalata dayalı olması olarak gösteriliyor.

Bu da girdi maliyetlerinin TL'deki değer kaybına karşı duyarlı hale gelmesine, TL'nin değer kaybetmesiyle birlikte tarımsal ürün üretiminin de daha pahalı hale gelmesine yol açıyor.