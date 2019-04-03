FİNANS

Gıda enflasyonu: Evde yemek yapmak 10 yılda ne kadar pahalandı?

03.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

Türkiye'deki gıda enflasyonu mutfağa nasıl yansıyor? Evde pişen yemekler 10 yıl önce ne kadara mâl oluyuordu, şimdi ne kadar? Evde pişen yemeklerin maliyeti ne kadar arttı?

Gıda enflasyonu: Evde yemek yapmak 10 yılda ne kadar pahalandı?

Türkiye'deki gıda enflasyonu mutfağa nasıl yansıyor? Evde pişen yemekler 10 yıl önce ne kadara mâl oluyuordu, şimdi ne kadar?

Soğan, patlıcan, patates, kırmızı et gibi ürünlerdeki fiyat artışları sık sık haberlere konu oluyor ve tanzim satış noktaları kurulması ya da kırmızı et ithalatının önünün açılması gibi önlemleri gündeme getiriyor.

Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış küresel tablodan farklı bir yön izliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün her ay yayımladığı küresel gıda fiyatları endeksi neredeyse 10 yıldır yatay bir seyir izliyor.

Türkiye'de ise özellikle 2017'den bu yana gıda fiyatlarında hızlı bir yükseliş var. Gıda enflasyonu sekiz aydır yüzde 20'nin altına inmiyor. Son iki buçuk yılda ise gıda fiyatları ayda ortalama yüzde 16 artıyor.

Son 10 yılda Türkiye'de ve dünyada gıda fiyatları. . .### Gıda fiyatlarındaki artışın sorumlusu kim?

Bu tablonun en önemli nedenlerinden birisi çiftçinin girdi maliyetlerinin, yani mazot, yem, gübre gibi girdilerin ithalata dayalı olması olarak gösteriliyor.

Bu da girdi maliyetlerinin TL'deki değer kaybına karşı duyarlı hale gelmesine, TL'nin değer kaybetmesiyle birlikte tarımsal ürün üretiminin de daha pahalı hale gelmesine yol açıyor.

Gıda fiyatlarındaki artıştan sorumlu tutulan bir diğer grup ise bu ürünlerin tarlalardan marketlere yolculuğuna aracılık yapanlar. Hükümet yetkilileri, bu aracıları aldıkları komisyonların ürünlerin perakende fiyatlarını artırmak ve haksız kazanç elde etmekle suçluyor.

Fiyatlar ve tarifler nasıl tespit edildi?

Yukarıdaki interaktif grafikte kullanılan yemekler, kırmızı et, beyaz et, balık, bakliyat ve farklı sebze türlerini içerecek şekilde seçildi.

Yemeklerin hazırlanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait Kültür Portalı'nın "Geleneksel Mutfak" bölümündeki tarifler ve miktarlar esas alındı.

Maliyet hesaplamasında tuz, yağ, karabiber, su gibi her mutfakta bulunan ve neredeyse hemen her yemekte kullanılan malzemeler eklenmedi.

Fiyatlar içinse TÜİK'in enflasyon sepetinde kilogram bazında verdiği ücretler kullanıldı.

NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyorNASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor
CNBC: Kellogg bazı birimlerini Ferrero’ya satmayı değerlendiriyor CNBC: Kellogg bazı birimlerini Ferrero’ya satmayı değerlendiriyor
Danimarkalı DSV, İsviçreli rakibini 4,6 miyar dolara satın alıyorDanimarkalı DSV, İsviçreli rakibini 4,6 miyar dolara satın alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda gündem seçim! İşte son durum...

Dolarda gündem seçim! İşte son durum...

İstiridye mantarı alternatif ürün olacak

İstiridye mantarı alternatif ürün olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

iPhone fiyatları düşüyor mu?

iPhone fiyatları düşüyor mu?

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNBC: Kellogg bazı birimlerini Ferrero’ya satmayı değerlendiriyor

CNBC: Kellogg bazı birimlerini Ferrero’ya satmayı değerlendiriyor

Danimarkalı DSV, İsviçreli rakibini 4,6 miyar dolara satın alıyor

Danimarkalı DSV, İsviçreli rakibini 4,6 miyar dolara satın alıyor

Financial Times: Türk Lirası kaçınılmaz sonucu bekliyor

Financial Times: Türk Lirası kaçınılmaz sonucu bekliyor

Yerel Seçim 2019: Ekonomiyi 1 Nisan'dan sonra ne bekliyor, hangi adımların atılması gerekiyor?

Ekonomiyi neler bekliyor?

Daily Telegraph: Türkiye'deki kriz gelişmekte olan piyasalar için korku yaratıyor

Daily Telegraph: Türkiye'deki kriz gelişmekte olan piyasalar için korku yaratıyor

Economist: Erdoğan Batı'yı terörizmle suçladı, toptancılara da öfkeli

Economist: Erdoğan Batı'yı terörizmle suçladı, toptancılara da öfkeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.