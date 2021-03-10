Goldman Sachs'tan 'TCMB faiz artırımına gidecek' raporu

Goldman Sachs, TCMB'nin 18 Mart'ta gerçekleştirilecek toplantıda TL üzerindeki baskılar nedeniyle 100 bp faiz artırımına gideceğini ve faizleri %18 seviyesine çıkaracağını öngördü.

'TCMB FAİZ ARTIRIMINA GİDECEK'

Goldman Sachs TCMB'nin 18 Mart'ta gerçekleştirilecek toplantıda TL üzerindeki baskılar nedeniyle 100 bp faiz artırımına gideceğini ve faizleri %18 seviyesine çıkaracağını öngördü.

Banka TCMB'nin faizleri sabit tutacağı şeklindeki önceki tahminini değiştirdi.

Banka ABD hazine tahvillerinin getirilerindeki artışın ve beklenenden daha yüksek açıklanan enflasyon verisinin Şubat ayından bu yana %10 değer kaybeden TL üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Goldman Sachs analistlerinden Murat Unur, "TCMB'nin sıkılaştırmanın gerekirse artırabileceğinden yola çıkarak piyasalar şu anda faiz artışı yaşanacağını fiyatlıyor. Piyasanın bu konudaki beklentisini yerine getirmemek piyasalarda dalgalanmaya neden olabilir" dedi.

(Reuters)



