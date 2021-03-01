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Goldman Sachs Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2021 15:56 | Son Güncelleme

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yayımladığı raporda Türkiye Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 5.5'e düşürdüğünü açıkladı.

Goldman Sachs Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü!

Amerika'nın önde gelen yatırım şirketlerinden Goldman Sachs, 2020 gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında açıklanmasını gerekçe göstererek, Türkiye için 2021 GSYH büyüme tahminini yüzde'dan yüzde 5.5'e düşürdüğünü belirtti. Açıklamayı yapan Goldman Sachs analisti Murat Unur, normalleşmenin geniş çaplı olabileceğini belirtti.

'NORMALLEŞME GENİŞ ÇAPLI OLABİLİR'

Türkiye ekonomisi koronavirüs salgınının etkilerinin en belirgin hissedildiği 2020 yılında düşük faiz ile finanse edilen kamu kaynaklı krediler öncülüğünde yüzde 1.8 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre gayrısafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2020 son çeyrekte yüzde 5.9 büyüdü.

Goldman Sachs analisti Murat Unur müşterilere yönelik notunda, bugünkü beklentilerin altında açıklanan verinin, 2021 için büyüme tahmininin düşürülmesine neden olduğunu ifade etti.

Unur açıklamasında, "Yine de, hane halkı tüketimindeki yavaşlamanın beklediğimizden bir çeyrek erken başladığını ve bu nedenle 2021'in birinci çeyreğinde beklediğimiz normalleşmenin artık çok geniş çaplı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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