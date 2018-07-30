Guardian: Kapıkule'deki canlı hayvan ticaretinin şoke eden yüzü

Guardian Muhabiri Borzou Daragahi imzalı haberde sığırların temiz hava almak için kafalarını dışarı çıkarmaya çalıştığı, konteynerlerin sidik ve dışkı dolduğu, içerideki amonyak oranının giderek arttığı belirtiliyor.

Haber şu cümlelerle başlıyor: "Türkiye ve Bulgaristan arasındaki sınır kapısında elinde bir not panosu taşıyan Lesley Moffat ilerliyor; canlı sığır ve koyunlarla yüklü park halindeki kamyonların yanından geçiyor. Bazen hayvanlar günlerce kamyonlarda bırakılıyor. Kamyoncular, bürokratlar, ithalatçılar ve ihracatçılar, belgeler ve ücretler üzerinde çalışırken, metal yük konteynerlerinde, güneşe karşı hiçbir koruma olmadan bekliyorlar."

Guardian Kapıkule'de, Eyes on Animals adındaki Hollanda merkezli bir hayvanlara yardım kuruluşunun kurucusu olan Lesley Moffat'ın tanıklığına başvurmuş.

Guardian gazetesinde yayımlanan bir haberde küresel düzeyde artan et talebi nedeniyle giderek daha çok sayıda besi hayvanının dayanılması mümkün olmayan koşullarda taşındığı vurgulanıyor.

Ellerini boşluktan uzatıp hayvanların suyu olup olmadığını kontrol eden Lesley Moffat tıkanan yalağa bakıp, "Saman ve dışkıyla tıkanıyor ve içilmez hale geliyor. Şoförlerin suyu kovalarla vermeleri lazım" diyor.

Moffat, elindeki elektronik termometreyi uzatıp içerideki sıcaklığın 30 derecenin üzerinde olduğunu ölçüyor ve bir hayvanın ağzına su dökerken, "Bunda sıcaklık stresi görülüyor, dili dolanmış" diyor.

'Gölgeli yayılma alanı yıllardır yapılmadı'

Moffat, yetkililerin yıllardır hayvanlara gölge altında bir yayılma alanı yapacaklarını söylediği, planlarını bile gösterdiklerini, ancak henüz böyle bir şeyin yapılmadığını söylüyor ve "Her yıl burada durum aynı. Kamyonlar 30 derecenin üzerinde sıcaklıkta geliyor. Su kaynağı yok, gölge yok, altyapı yok, kamyonlar bütün gün güneşin altında bekliyor" diyor.

Gazete daha sonra, küresel düzeyde ete talebin artışıyla, giderek daha çok sayıda hayvanın çok daha büyük mesafelere taşındığını vurguluyor.

ABD'den atların kesim için Meksika'ya, Kanada'dan domuzların ABD'ye, orta Avrupa'dan besi hayvanlarının Rusya'nın en uzak köşelerine, Avustralya, Uruguay ve Arjantin'den büyükbaş hayvanların haftalar süren deniz yolculuklarıyla Ortadoğu ülkelerine götürüldüğü kaydediliyor.