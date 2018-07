Guardian: Kapıkule'deki canlı hayvan ticaretinin şoke eden yüzü

Haber şu cümlelerle başlıyor: "Türkiye ve Bulgaristan arasındaki sınır kapısında elinde bir not panosu taşıyan Lesley Moffat ilerliyor; canlı sığır ve koyunlarla yüklü park halindeki kamyonların yanından geçiyor. Bazen hayvanlar günlerce kamyonlarda bırakılıyor. Kamyoncular, bürokratlar, ithalatçılar ve ihracatçılar, belgeler ve ücretler üzerinde çalışırken, metal yük konteynerlerinde, güneşe karşı hiçbir koruma olmadan bekliyorlar."

Guardian Kapıkule'de, Eyes on Animals adındaki Hollanda merkezli bir hayvanlara yardım kuruluşunun kurucusu olan Lesley Moffat'ın tanıklığına başvurmuş.

Guardian gazetesinde yayımlanan bir haberde küresel düzeyde artan et talebi nedeniyle giderek daha çok sayıda besi hayvanının dayanılması mümkün olmayan koşullarda taşındığı vurgulanıyor.

Moffat, yetkililerin yıllardır hayvanlara gölge altında bir yayılma alanı yapacaklarını söylediği, planlarını bile gösterdiklerini, ancak henüz böyle bir şeyin yapılmadığını söylüyor ve "Her yıl burada durum aynı. Kamyonlar 30 derecenin üzerinde sıcaklıkta geliyor. Su kaynağı yok, gölge yok, altyapı yok, kamyonlar bütün gün güneşin altında bekliyor" diyor.

Canlı hayvan ticaretinin giderek büyüdüğü söylenirken, Sadece AB'den çoğu Türkiye, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'ya canlı hayvan ticaretinin 2014-2017 arası yüzde 62,5 arttığına dikkat çekiliyor.

'Kârlı ticaret'

Ürettiğinden fazla et tüketen Türkiye gibi ülkelere canlı hayvan ticaretinin kârlı bir faaliyet olduğu, karkas et yerine canlı hayvan ticaretinin pahalı dondurma ekipmanları gerektirmediği söyleniyor.

Ayrıca Müslüman ülkelerdeki tüketicilerin taze kesilmiş hayvan etini tercih ettiği belirtilirken, Avrupa Canlı Hayvan ve Et Ticareti Birliği Genel Sekreteri Jean-Luc Meriaux, "Mesele et tüketim kültürüyle ilgili. Çok taze et istiyorlar. Kesimden sonra derhal yiyorlar. Hayvanları biz vermezsek, başkası verecek. Belki Brezilya, Uruguay veya Avustralya" diyor.

Ancak bu durumun bir etik sorun yarattığına dikkat çeken Guardian şöyle devam ediyor:

"Burada, Türkiye-Bulgaristan sınırında, Türkiye ve Ortadoğu'ya gönderilen çok sayıda hayvanın geçiş noktasında, hayvanların birçoğu yatamayacakları kadar dar bölmelerde taşınıyor. Bazı inekler bağırıyor, olası bir tükenmişlik işareti. Boynuzu sıkıştığı yerde kopan bir inekten kan akıyor".