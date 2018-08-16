FİNANS

Guardian'ın Orta Doğu muhabiri Chulov: Erdoğan-Albayrak ilişkisi Trump-Kushner ilişkisiyle aynı

16.08.2018 11:40 | Son Güncelleme

İngiliz Guardian gazetesinin Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili kaleme aldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albayrak'la ilişkisini, ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner'le ilişkisine benzetti. Chulov, "Türkiye'nin Erdoğan ve Albayrak ikilisi tarafından yönetildiği" yorumunu yaptı.

Guardian'ın Orta Doğu muhabiri Chulov: Erdoğan-Albayrak ilişkisi Trump-Kushner ilişkisiyle aynı

İngiliz Guardian gazetesinin Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Martin Chulov yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Albayrak'la ilişkisini, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'le ilişkisine benzetti.

Yazının girişinde Albayrak'ın 10 yılı aşkın bir süre Erdoğan için danışmanlık yaptığını, daha sonra da kademe kademe yükselerek, bugün Türkiye'nin en güçlü ikinci kişisi durumuna geldiğini belirtti.

Guardian muhabiri, Albayrak'ın bu konumunu kayınpederi Erdoğan'a borçlu olduğu yorumunu yaptı.

'Kendilerini çok güçlü görüp en çok ailelerine güveniyorlar'

Albayrak'ın geçtiğimiz aylarda Hazine ve Ticaret Bakanlığı'na getirildiğini belirten Chulov, Erdoğan ve Albayrak'ın ilişkisiyle Donald Trump ve damadı Jared Kushner ilişkisi arasında paralellik kurdu:

"Albayrak kayınpederinden çok şey öğrendi, o da en yeni can düşmanının (Donald Trump) ülkeyi nasıl yönetmeye çalıştığı üzerinde çalışmış biri görünüyor. Albayrak Erdoğan için ne ise Jared Kushner de Trump için o."

İki liderin kendilerini çok güçlü gördüklerini ve en çok ailelerine güvendiklerini belirten Chulov, Erdoğan ve Albayrak'ın son seçimler ardından çok daha güçlendiklerini yazdı ve "İkili ülkeyi etkili bir şekilde yönetiyor" dedi.

Chulov yazısının sonunda, Erdoğan'ın Albayrak'a çok güvendiğini ancak Albayrak'ın zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunu belirtti:

"İkilinin ilişkileri o kadar yakın ki, onların dinamiklerini bilenler Erdoğan'ın Albayrak'a güveninin hemen hemen koşulsuz olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte Türkiye'nin kredi balonunun boyutu nedeniyle Albayrak bugün, hiç kimsenin karşılaşmadığı bir testle karşı karşıya."

Türk Lirası'nın değer kaybı iş piyasası ve gündelik yaşamı nasıl etkiledi?Türk Lirası'nın değer kaybı iş piyasası ve gündelik yaşamı nasıl etkiledi?
İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında 'zorluk yaşlanıyor'İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında 'zorluk yaşlanıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Apple 1 trilyon dolara ulaştı

Apple 1 trilyon dolara ulaştı

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk Lirası'nın değer kaybı iş piyasası ve gündelik yaşamı nasıl etkiledi?

Türk Lirası'nın değer kaybı iş piyasası ve gündelik yaşamı nasıl etkiledi?

İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında 'zorluk yaşlanıyor'

İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında 'zorluk yaşlanıyor'

Güney Kore, 20 bin BMW aracı yasaklıyor

Güney Kore, 20 bin BMW aracı yasaklıyor

Bazı ABD ürünlerine ek vergi getirildi

Bazı ABD ürünlerine ek vergi getirildi

Küçük işletmeler Türk Lirası'ndaki dalganmayla ilgili kaygılı

Küçük işletmeler Türk Lirası'ndaki dalganmayla ilgili kaygılı

Erdoğan'dan boykot çağrısı: ABD'yi ne kadar etkiler?

Erdoğan'dan boykot çağrısı: ABD'yi ne kadar etkiler?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.