FİNANS

Hamaney, İran'daki protestolar için yargıya işaret etti

27.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

Ekonomik gidişata dair hafta başında patlak veren protestoların ardından, dini lider Ayetullah Ali Hameney Çarşamba günü yargı mensuplarıyla bir araya geldi, "Halkın iş, yaşam ve rızıkları güvende olmalı" dedi.

Hamaney, İran'daki protestolar için yargıya işaret etti

İran'da ekonomik gidişata dair hafta başında patlak veren protestoların ardından, dini lider Ayetullah Ali Hameney Çarşamba günü, "ekonomik güvenliği tehlikeye atanların yargılanması" çağrısı yaptı.

Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesine göre, dini lider yargı mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Halkın iş, yaşam ve rızıkları güvende olmalı" dedi.

Hameney açıklamasında, "Yargı, ekonomik güvenliği tehlikeye atanların üstüne gitmeli" ifadelerini de kullandı.

Pazartesi günü başkent Tahran dahil birçok şehirde, para birimi riyaldeki değer kaybı ve artan fiyatlar nedeniyle hükümeti protesto eden binlerce kişi sokaklara dökülmüştü.

Pazartesi günü esnaflar ekonomik gidişatı protesto için Meclis'e yürümüş, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti.

Tahran'daki Kapalıçarşı, esnafların iki gün süren kepenk indirme eyleminin ardından Çarşamba günü yeniden açıldı.

Ekonomik gidişatı protesto eden göstericiler Tahran'ın merkezinde sloganlar attı

İran'da protestoların nadir görüldüğü belirtiliyor ancak ülkeden gelen haberlere göre bu protestolar, 2012 yılından bu yana Tahran'da görülenlerin en büyüğüydü.

Washington'ın, İran ile Batı ülkeleri arasında 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, ülkeye yönelik yaptırımlar Ağustos ayından itibaren yeniden başlayacak.

Bu durum, İran Riyali'nin dolar karşısında rekor oranda değer kaybına neden oldu.

Çarşamba günü Dolar/Riyal kuru 78 bin 500'den işlem gördü. Trump'ın açıklamasından hemen önce 1 dolar 65 bin riyal, 2017 yılının sonunda ise 1 Dolar yaklaşık 42 bin riyal idi.

Tahran'daki Kapalıçarşı esnafların iki gün süren kepenk indirme eylemine sahne oldu

Beyaz Saray yönetimi, Salı günü, müttefik ülkelerin ve şirketlerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmalarını talep ettiklerini açıklamıştı.

Bu kararın, İran'ın petrol gelirini düşüreceği öngörülüyor.

Reuters haber ajansı, bu açıklamanın ardından halkın akın halinde birikimlerini dolara çevirdiklerini yazıyor.

https://www.instagram.com/p/BkcPOcdD0iJ/?taken-by=bbcpersian

Petrol Bakanlığı: ABD'nin çabaları başarısızlığa uğrayacak

İran Petrol Bakanlığı'ndan bir yetkili Çarşamba günü, ABD'nin İran'ın petrol endüstrisine yönelik çabalarının başarısızlığa uğrayacağını söyledi.

Yarı resmi Tasnim haber ajansına konuşan yetkili, "İran günde 2,5 milyon varil petrol ihracatı gerçekleştiriyor ve bunu kolayca ve birkaç ay içinde sonlandırmak imkansız" dedi.

Resmi basın kaynaklarında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ambargoya karşılık olarak İran hükümetinin 1300 malın ülkeye ihracatını yasaklamasının yerli üreticiler için bir fırsat olduğunu söyledi.

Fars haber ajansına göre, Devrim Muhafızları'nın üst düzey bir komutanı ise bütün İranlıların herhangi bir ekonomik krizle baş etme konusunda hükümete yardım etmekle mükellef olduklarını söyledi.

İran'ın dini lideri Hamaney'e danışmanlık da yapan General Yahya Rahim Safavi, "Ekonomik sorunların çözümü için saygıdeğer hükümete ve onun birimlerine yardım etmek hepimizin görevi" dedi.

General Safavi, "Bir ekonomik savaş ve psikolojik operasyonlar konusunda düşmanın planlarını boşa çıkarmalıyız" diye konuştu.

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