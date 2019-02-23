FİNANS

Havası en güzel ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2019 07:55 | Son Güncelleme

Ranker.com'da oylamalarla hava durumu en iyi ülkeler belirlendi. 67 ülke içinde Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı.

İşte havası en temiz ülkelerin sıralaması...

Havası en güzel ülkeler belli oldu!

40- Malezya
39- Estonya
28- Tunus
37- Tanzanya
36- Porto Riko
35- İsveç
34- Kanada
33- Nepal
29- Dominik
27- Meksika
25- Kenya
24- Japonya
23- Uruguay
22- Şili
21- Jamaika
20- Amerika
17- Güney Afrika
16- Hırvatistan
15- Türkiye
14- Fransa
13- Kosta Rika
12- Arjantin
11- Bahamalar
10- Brezilya
9- Malta
8- Fiji
7- Avustralya
6- Yeni Zelanda
5- Kıbrıs
4- İtalya
3- Portekiz
2- İspanya
1- Yunanistan
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temiz hava en iyi ülkeler

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