FİNANS

Huawei kısıtlamaları gevşetildi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2019 09:52 | Son Güncelleme

ABD Huawei'ye yönelik ticaret kısıtlamalarını geçici olarak gevşetti, Huawei'nin kurucusu ABD'nin şirketin gücünü hafife aldığını söyledi.

Huawei kısıtlamaları gevşetildi

ABD hükümeti Çinli telekom ekipmanı ve elektronik üreticisi Huawei'ye yönelik geçen hafta uygulanan ticaret kısıtlamalarını geçici olarak gevşetti.

ABD'nin bu adımı Huawei müşterileri için aksamaları en aza indirmeyi hedeflerken, Huawei kurucusu Ren Zhengfei ABD'nin adımına hazır oldukları için bu adımın çok az şey ifade ettiğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı Huawei'nin 19 Ağustos'a kadar mevcut ağları sürdürmesi ve mevcut Huawei marka telefonlara yazılım güncellemeleri sağlanabilmesi için Amerikan yapımı ürünler satın almasına izin verecek.

Ren CCTV ile yaptığı söyleşide kısıtlamaların geçici olarak gevşetilmesinin böyle bir senaryo için hazırlıklar yapan şirket için çok az anlam ifade ettiğini söyleyerek "ABD hükümetinin adımları şirketimizin gücünü hafife alıyor" dedi.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
abd Huawei ticaret kısıtlamaları

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