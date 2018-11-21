FİNANS

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

IKEA Group önümüzdeki birkaç yıl içinde 7,500 idari çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

Dünya genelinde çoğu IKEA mobilya mağazasının sahibi olan IKEA Group, merkezi destek birimlerinde görevli idari personel başta olmak üzere önümüzdeki birkaç yıl içinde 7,500 çalışanı işten çıkarmayı planladığını söyledi.

IKEA bir taraftan işten çıkarma yaparken diğer taraftan da yeni mağaza formatlarıyla ve online olarak büyüyerek, hizmet yelpazesini artırarak ve dijital konulara yatırım yaparak 11,500 yeni istihdam yaratmayı öngörüyor.

IKEA, perakendecilik sektöründeki ve tüketici taleplerindeki hızlı değişime uyum sağlamak için dijital platform ve nakliyat alanında dönüşüm sürecinde. Şirket daha kolay ulaşılabilir mağazalar biçimlerini de test ediyor.

Beklenen işten çıkarmalar şirketin toplam işgücünün yaklaşık yüzde beşine denk geliyor.

IKEA Group CEO'su Jesper Brodin Reuters'a yaptığı açıklamada "Organize olma şeklimizi basitleştirmemiz gerekiyor. Son yıllarda... kaynaklara çok farklı şekillerde yatırım yaptık. Dürüst olmak gerekirse, şimdi organizasyonumuzun birçok bölümünde biraz mükerrer çalışma yürüttüklerini olduğunu görüyoruz" dedi. KAYNAK: REUTERS

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