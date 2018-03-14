FİNANS

IMF Başkanı Lagarde'den kripto paralara denetim açıklaması

14 Mart 2018 02:06

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, devletlerin kripto para birimlerini denetlemek için Blockchain teknolojilerini kullanabileceğini belirterek, "Kripto varlıkları güçlendiren inovasyonlar bize onları denetlemek için de yardım edebilir. Başka bir deyişle, ateşe karşı ateşle savaşabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

IMF Başkanı Lagarde'den kripto paralara denetim açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, IMF'nin sitesinde yayınlanan makalesinde kripto para birimlerini ve ilgili denetim girişimlerini değerlendirdi.

 
Kripto para birimlerininin ardındaki Blockchain teknolojilerinin birçok alanda devrim yaşanmasına olanak sağlayabileceğine işaret eden Lagarde, "Örneğin, bu teknolojiler banka hesabı olmayanlara yeni ve düşük maliyetli ödeme yöntemleri sunarak finansal erişimi kolaylaştırabilir, düşük gelirli ülkelerdeki milyonlarca insanı güçlendirebilir." ifadelerini kullandı.
 
Lagarde, bazı merkez bankalarının potansiyel faydaları dolayısıyla dijital para birimleri çıkarmayı değerlendirdiğine dikkati çekti.
 
Bununla birlikte, bir merkez bankasına ihtiyaç duymadan üretilen kripto para birimlerinin kullanıcılarına sunduğu gizlilik nedeniyle para aklama ve terörizm finansmanına araç olabileceğini vurgulayan Lagarde, bu nedenle denetleme sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
 
"ATEŞE KARŞI ATEŞLE SAVAŞABİLİRİZ"
 
Lagarde, IMF'nin de para aklama ve terörizm finansmanı önlemek konusunda son 20 yıldır yaptığı çalışmalar doğrultusunda bu konuyla ilgilendiğini belirtti.
 
Kripto para birimlerinin risklerine karşı daha fazla denetime ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Lagarde, "İşe tıpkı geleneksel finans sektörü için yaptığımız gibi finansal bütünlüğü ve tüketicileri koruyacak politikalara odaklanarak başlayabiliriz. Aslına bakarsanız, kripto varlıkları güçlendiren inovasyonlar bize onları denetlemek için de yardım edebilir. Başka bir deyişle, ateşe karşı ateşle savaşabiliriz." değerlendirmesini yaptı.
 
Lagarde, bazı ülkelerin kripto para birimlerine yönelik işlemlere bazı denetim mekanizmaları getirdiğini anımsatırken, hiçbir ülkenin tek başına başarılı olamayacağının altını çizdi.
 
G20'nin kripto paralara yönelik riskleri bu yılki ajandasına almasının umut verici olduğunu kaydeden Lagarde, "Denetim girişimlerinin gerçekten etkili olabilmeleri için yakın uluslararası iş birliğine ihtiyaç var. Kripto varlıklar sınır tanımadığı için onlara yönelik regülasyon sistemi de küresel olmalı." ifadelerini kullandı.
 
(AA)
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