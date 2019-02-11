IMF Başkanı uyardı! Fırtınaya hazır olun

Dubai’de düzenlenen World Government Summit’te konuşan Lagarde, ülke yönetimlerinden, olası bir fırtınaya karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

Söz konusu riskler arasında “ticari gerginlikler ve ek gümrük vergileri artırımı, finansal sıkılaşma, Brexit süreci belirsizliği ve Çin ekonomisindeki artan gerileme” olduğunu belirten Lagarde, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliğin etkilerinin şimdiden görülmeye başladığını söyledi:

“Bu gerginliğin nasıl yatışacağını bilmiyoruz fakat şimdiden ticaret ve piyasadaki güveni etkilemeye başladığını görebiliyoruz.”

Lagarde ayrıca hükümet ve şirketlerin yüklü borç masraflarının da çeşitli riskler olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

“Havada çok fazla bulut olduğunda, fırtınanın çıkması için gereken tek şey bir yıldırımdır.”

KAYNAK:DHA



