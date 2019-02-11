FİNANS

IMF Başkanı uyardı! Fırtınaya hazır olun

DÜNYA HABERLERİ  | 11.02.2019 17:08 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin beklentilerin üstünde bir hızla yavaşladığına dikkat çekti ve küresel ekonomiyi etkileyen “dört bulutun” olası bir “fırtına” yaratabileceğini uyarısı yaptı.

IMF Başkanı uyardı! Fırtınaya hazır olun

Dubai’de düzenlenen World Government Summit’te konuşan Lagarde, ülke yönetimlerinden, olası bir fırtınaya karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

Söz konusu riskler arasında “ticari gerginlikler ve ek gümrük vergileri artırımı, finansal sıkılaşma, Brexit süreci belirsizliği ve Çin ekonomisindeki artan gerileme” olduğunu belirten Lagarde, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliğin etkilerinin şimdiden görülmeye başladığını söyledi:

“Bu gerginliğin nasıl yatışacağını bilmiyoruz fakat şimdiden ticaret ve piyasadaki güveni etkilemeye başladığını görebiliyoruz.”

Lagarde ayrıca hükümet ve şirketlerin yüklü borç masraflarının da çeşitli riskler olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

“Havada çok fazla bulut olduğunda, fırtınanın çıkması için gereken tek şey bir yıldırımdır.”

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde Küresel Ekonomi

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
bizim fırtına hiç dinmiyor..sarayın günlük masrafı 2 trilyon ...sarayın bacası tütsün diye her gün bir fabrika kapanıyor...
@siyempi saray kadar taş düşsün başına
@siyempi KOSKOCA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN LİDERİ SENCE NEREDE OTURMALI... SEN NEREYE YAKIŞTIRIYORSUN...
31 marttan sonra tayyip amcam kapınızı çalacak imf teyze.
boş konuşma la bas git işine işiniz gücünüz yalan ortalığı karıştırmak
2 milyon bir önceki yılın bütçesi..2019 bütçesi 2,8 Milyar TL yani günlük 7, 5 milyon TL..
Allah sana akıl fikir versin
bize uyar
bak IMF VE BAŞKANI chıristine lagarde PARAN YOKSA GEL BİZDE GANİ GANİ BAKIN ÖRNEK ALIN KOSKOCA DEVLETİMİN REİSİ VATANDAŞI İÇİN SEBZE MEYVE OT SOĞAN SARIMSAK İŞİNE GİRDİ SEMT PAZARCILIĞI İŞİNE BAŞLADI YAKINDA DETERJAN SABUN BU İŞLERİDE PAZARLAMA YAPACAK SİZ GELİN bize bizde size borç verecek para da çok isteyin verelim BU İŞLER PARAYLA DEĞİL SIRAYLA SIRA BİZE GELDİ ARTIK BİZ SİZE BORÇ VERECEĞİZ HAMDOLSUN
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