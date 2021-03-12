IMF'den Merkez Bankalarına 'faiz artışı' uyarısı

ABD'nin 1.9 trilyon dolar değerindeki koronavirüs yardım paketi çoğu ülkeye fayda sağlasa ve toparlanmaya yardımcı olsa da, Uluslararası Para Fonu(IMF), merkez bankalarını faizlerde ani bir artışa karşı temkinli olma çağrısı yaptı.

IMF, 'DİKKATLİCE YÖNETİLMELİ'

IMF sözcüsü Gerry Rice basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, IMF'nin öncü tahminlerinin ABD'de Çarşamba günü kabul edilen Amerikan Kurtarma Planı Yasasının GSYH'yi üç yıl içinde %5 ila %6 artıracağını gösterdiğini, ancak nihai tahmine ulaşmak için daha fazla analiz gerektiğini söyledi.

Ancak Rice son derece düşük dolar fonlama maliyetlerinin, finansal koşulların aniden sıkılaşma riski olduğu anlamına geldiğini ve bu durumun "dikkatlice yönetilmesi" gerektiğini ifade etti.

Rica "Fed ve gelişmiş ekonomilerdeki diğer merkez bankalarının, ekonomiye yönelik değerlendirme yaparken ve finansal piyasa koşulllarının gereksiz bir şekilde sıkılaşmasını önlemek için varlık alımları ve faiz politikası hakkındaki görüş belirtirken yaptıkları gibi, net bir şekilde iletişim kurmaya devam etmeleri anlamına geliyor" dedi.