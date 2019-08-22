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IMF: Gümrük vergileri ticaret dengesizliklerine karşı doğru araç değil

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2019 10:06 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF), gümrük vergilerinin ticaret dengesizliklerini gidermek için doğru araç olmadığı uyarısı yaptı.

IMF: Gümrük vergileri ticaret dengesizliklerine karşı doğru araç değil

IMF Blog'da, IMF ekonomistleri Gustavo Adler, Luis Cubeddu ve Gita Gopinath tarafından, bu hafta Jackson Hole'da global merkez bankacılar toplantıları öncesinde yaptığı değerlendirmede, koyulan gümrük vergilerinin, dengesizlikleri gidermek bir yana, "küresel ve yerel büyümeye zarar vereceği"ne dikkat çekildi:

"Para politikasının gevşetilmesinin bir ülkenin para birimini ticaret dengesini kalıcı bir şekilde iyileştirmek için yeterli olacağını görşüne çok fazla itibar etmemek gerekli. Para politikası tek başına, ticaret dengesini sağlamak için gerekli büyük ve ısrarcı devalüasyonları teşvik etmesi muhtemel değil."

IMF ekonomistleri ayrıca, kurlardaki değer kaybını dengeleyecek telafi edici ikili tarifelerin toplam ticaret dengesizliklerini azaltmalarının muhtemel olmadığını, çünkü esas olarak ticareti diğer ülkelere yönlendirmek anlamına geleceğini de vurguladılar.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Para Fonu (IMF) ticaret dengesizlikleri

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