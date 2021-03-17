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IMF: Koronavirüs KOBİ'lerde iflas dalgasını tetikleyebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2021 11:48 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF), kurumsal pazar gücünün son yıllarda arttığını belirterek, koronavirüs salgını kaynaklı krizin küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki iflas dalgasını tetiklemesi sonucu hâkim firmaların gücünün daha da artacağı uyarısında bulundu.

IMF: Koronavirüs KOBİ'lerde iflas dalgasını tetikleyebilir

IMF, 'Yükselen Kurumsal Pazar Gücü: Ortaya Çıkan Politika Sorunları' başlıklı araştırma raporunu yayınladı.

Dünya gazetesinin haberine göre, raporda, koronavirüs salgını kaynaklı küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki iflas dalgasının pazar yoğunlaşmasını daha da güçlendireceğine dikkati çekildi.

'İFLAS DALGASINI TETİKLEYEBİLİR'

Gelişmiş ekonomilerde 1980'lerin başından bu yana halka açık şirketler arasında pazar gücünün önemli ölçüde arttığına işaret edilen raporda, pazar gücünün küçük bir şirket grubu arasında yoğunlaştığı ve bunun iş dinamizminde düşüşü beraberinde getirdiği kaydedildi.

Raporda, "Kurumsal pazar gücü, son yıllarda artmış ve salgının tetiklediği iflas dalgasının bir sonucu olarak muhtemelen daha da artacaktır ancak bu artışın nedenleri ve politika sonuçları henüz tam olarak anlaşılmamıştır" denildi.

Bu durumun orta vadeli büyüme, yatırım ve inovasyonu engelleyebileceği belirtilen raporda, bu konunun nasıl çözüleceği ve ele alınacağının tartışıldığı aktarıldı. Raporda, teknoloji ve ilaç sektörlerinde kurumsal pazar gücündeki artışın daha keskin olduğu kaydedildi.

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