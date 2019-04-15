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IMF ve Dünya Bankası’ndan 'kripto para benzeri' kripto para birimi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, kripto para birimleri ve altında yatan blockchain teknolojisini araştırma amacıyla “kripto para benzeri" bir kripto para birimini piyasaya sürdü.

IMF ve Dünya Bankası’ndan 'kripto para benzeri' kripto para birimi

The Financial Times’ın haberinde IMF ve Dünya Bankası’nın “Learning Coin” (Öğrenme Coin'i) adıyla piyasaya sürdüğü kripto para biriminin “gerçek bir değeri” olmadığı ve kurumların söz konusu teknolojileri daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir “araç” olarak geliştirildiği belirtildi. Learning Coin’i araştırmalar kapsamında yalnızca IMF ve Dünya Bankası’nın kullanılacağı duyurulan söz konusu habere göre IMF’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

“Kripto para varlıkları ve dağıtılmış defter teknolojisi ve bu teknolojileri saran bilgi sistemleri hızla gelişiyor. Bu durum da, merkez bankaları, yasa düzenleyiciler ve finansal kurumlarla milletvekilleri, ekonomistler ve teknoloji arasında bir bilgi uçurumu oluşmasına yol açıyor.”

Haberde Learning Coin için ayrıca bir mobil uygulama oluşturulacağı ve söz konusu teknolojilerle ilgili araştırma, video, sunum ve blog yazılarının bu uygulamada saklanacağını belirtilirken, IMF ve Dünya Bankası çalışanlarının aldıkları eğitimdeki başarıları için Learning Coin kazanacakları vurgulandı. FT haberinde ayrıca, testin tamamlanmasıyla IMF’in kara para aklama eylemleriyle mücadele etmek ve bankacılık işlemlerindeki şeffaflığı artırmak için akıllı sözleşme ve blockchain sistemi kurabileceğini öne sürüldü.

IMF ve blockchain teknolojisine ilişkin medyada yer alan haberler kapsamında, IMF Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta yaptığı açıklamada kripto para birimlerinin finansal piyasaları “sarstığını” söylemiş ve söz konusu teknoloji için daha fazla yaptırım uygulanması çağrısı yapmıştı.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
kripto para birimi blockchain Uluslararası Para Fonu dünya bankası

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