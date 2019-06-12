IMF ve ECB 'artan ticari gerilimlere' karşı uyardı

Lagarde ve Draghi Frankfurt’ta düzenlenen Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (CESEE) odaklı sekizinci ECB Konferansı'nda, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimler ve ABD’nin Avrupa’ya yönelik tehditlerinin bütün taraflar için sorunlar oluşturabileceğine dikkat çektiler. Lagarde, konferansta yaptığı açıklamada, “Küresel işbirliği ve çoklu ticaret çözümlerinin hafiflediği bir dönemde bir araya geldik” dedi ve ekledi:

“Küresel büyüme son altı yıldır baskılanıyor ve dünyanın en büyük iki ekonomisi birbirlerine yeni ticari engeller oluşturma tehditleri savuruyor. Bu gelişme yeni bir şeyin başlangıcı olabilir ve biz de bu durumdan kötü etkilenebiliriz.

“Bu endişe verici gelişmeler, özellikle açıklık ve birleşme üzerine dayalı olan CESEE büyüme modeli dahil olmak üzere bütün taraflar için çeşitli sorunlar oluşturacak.”

Lagarde’nin ardından Draghi de ABD’nin Avrupa’dan ithal edilen otomobillere yönelik ek gümrük vergileri tehditlerinin, aralarında Çekya, Slovakya, Polonya ve Romanya’nın yer aldığı Avrupa’nın başlıca otomobil üreticilerini zor durumda bırakabileceğini söyledi ve ekledi: