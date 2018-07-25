IMF'den Venezuela'da 'enflasyon yüzde 1 milyona çıkabilir uyarısı: Halk 'karnımızı doyuramıyoruz' diyor

Devlet Başkanı Maduro ise ülkedeki krizin ABD ve Avrupa'nın açtığı 'ekonomik savaşın' bir sonucu olduğunu iddia ediyor.

Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip Venezuela'da beş yıldır süren ekonomik kriz nedeniyle halk gıda ve ilaç maliyetlerini karşılayamaz hale gelirken süpermarket rafları da boş kaldı. Suç oranının arttığı ülkede halk gece evlerinden çıkmaya korkar hale geldi.

IMF'nin Batı Yarım Küre ülkelerinden sorumlu analisti Alejandro Werner, hükümetin dolaşımdaki parayı artırarak mali açığı kapatmasını beklediklerini ancak paraya olan talebin düşmesiyle enflasyonda artış yaşanmaya da devam edebileceğini söyledi.

Washington Post gazetesine konuşan 30 yaşındaki Yaimy Flores çalışmıyor, eşi ise ayda 5 milyon bolivar asgari ücret alan bir apartman görevlisi.

Bu ücret karaborsada yaklaşık 3 dolara denk geliyor. Bu da ailenin ayda yalnızca bir kilo pirinç ve yarım kilo peynir harcamalarını karşılıyor. Aile hükümetin gıda programından da mercimek ve mısır unu alarak faydalanıyor.

Asgari ücret yetmiyor

Aile, protein tüketimini bırakmış, sabun ve şampuan ise alamıyor.

Flores, "Çok az sabunumuz kaldı. Parçalara bölüp ne kadar tüketeceğimizi hesaplıyoruz. Sabun bitince ne yapacağız bilmiyorum. Geçen yıldan bu yana sabun satın almadık" diyor.

Bir hafta önce bulaşık makinesinin sabunu 3.8 milyon bolivardı, bugün ise 4.9 milyon bolivar. Bir kilogram tavuk da geçen hafta 3.3 milyon bolivardı, bugün ise 4.2 milyon bolivar.

Guardian gazetesine konuşan 43 yaşındaki hemşire Maigualida Oronoz da aylık 5 milyon bolivar asgari ücret alıyor. Bu para bir kilogram etin fiyatına denk. Oronoz, "Anca bir şeyler yiyebiliyoruz. Acil bir durum olursa ölürüz çünkü ilaç fiyatları her geçen gün artıyor" diyor.