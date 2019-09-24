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İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2019 16:15 | Son Güncelleme

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, iflas sürecini yürüten Tasfiye İşlemleri İdaresi'ne mektup yazarak Thomas Cook'un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi.

İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı

İngiliz hükümeti, ünlü turizm şirketi Thomas Cook'un iflasında yöneticilerin rolünün incelenmesi için soruşturma talimatı verdi.

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, iflas sürecini yürüten Tasfiye İşlemleri İdaresi'ne mektup yazdı.

Leadsome, mektubunda, Thomas Cook'un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi.

Bu arada, İngiliz basınında, şirket yöneticilerine son 5 yıl içerisinde toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer aldı.

178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dün sabah saatlerinde ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Thomas Cook iflas turizm şirketi

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