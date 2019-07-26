İngiliz otomotiv sektöründen Johnson’a Brexit uyarısı

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes tarafından İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a gönderilen mektupta, “Avrupa ile yüksek seviyede entegre haldeyiz. Anlaşmasız ayrılık, yüksek gümrük maliyetlerine neden olacaktır. Oluşacak aksamalar üretimimizi tehdit edecek, uluslararası yatırımcıların güvenini sarsacaktır.” ifadelerini kullandı.

Hawes, mektupta “İngiltere’nin anlaşmasız bir şekilde AB’den ayrılması İngiliz otomotiv sektörü için varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin iş dünyasını temsil eden en büyük çatı kuruluşu Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) ve Ticaret Odaları Kongresi (TUC) de mart ayında ortak bir bildiri yayımlayarak İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinin ulusal düzeyde olağanüstü hale dönüştüğü uyarısında bulunmuştu.

İngiltere’de Brexit sürecine ilişkin artan belirsizlik ve anlaşmasız ayrılık riski, yabancı yatırımcının da kararlarını ertelemesine ya da iptal etmesine neden oluyor.

Son verilere göre, İngiltere’ye yapılan doğrudan yabancı yatırım projelerinin sayısı son 6 yılın en düşük seviyesinde gerilemiş durumda.