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İngiltere Merkez Bankası'nın 'anlaşmasız' Brexit senaryosu: Ekonomi yüzde 8 küçülebilir

28.11.2018 21:18 | Son Güncelleme

İngiltere Merkez Bankası, anlaşma olmadan Brexit'in gerçekleşmesi durumunda ülkenin para biriminin ciddi değer kaybedeceği ve küresel finansal kriz döneminden daha kötü ekonomik durgunluğa girilebileceği bir senaryoyu kamuoyu ile paylaştı.

İngiltere Merkez Bankası'nın 'anlaşmasız' Brexit senaryosu: Ekonomi yüzde 8 küçülebilir

İngiltere Merkez Bankası, anlaşma olmadan Brexit'in gerçekleşmesi durumunda ülkenin para biriminin ciddi değer kaybedeceği ve küresel finansal kriz döneminden daha kötü ekonomik durgunluğa girilebileceği bir senaryoyu kamuoyu ile paylaştı.

Ortaya koyulan senaryo ile, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, ilk etapta İngiltere ekonomisinin yüzde 8 oranında daralabileceğini, ev fiyatlarının 3'te bir oranında değer kaybedebileceği kaydedildi.

En kötü senaryoya göre, sterlin dolar karşısında yüzde 25 değer kaybedebilir.

Merkez Bankası başkanı Mark Carney yaptığı açıklamada, "Bunlar tahmin değil, senaryo. Neyin olma ihtimali olduğundan çok, neyin olabileceğini ortaya koyuyorlar." dedi.

Carney, Brexit'in etkilerinin ne olacağı konusunun ise, sürecin nasıl yönetileceğine, şiddetine ve İngiliz ekonomisinin dışa açıklığının azalmasının ne kadar hızlı bir etki yapacağına bağlı olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu "anlaşma olmayan Brexit" senaryosunda şu başlıklar öne çıkıyor:

  • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yüzde 8 azalır
  • Ev fiyatları yüzde 30 değer kaybeder
  • Sterlin dolar karşısında yüzde 25 değer kaybeder
  • İşsizlik yüzde 7.5'a çıkar
  • Enflasyon yüzde 6.5'a çıkar
  • Faizler yüzde 4'e ulaşabilir

Yapılan açıklamada, senaryonun İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonraki beş yıllık bir dönemi ele aldığı kaydedildi.

AB liderleri Brexit anlaşmasını geçen haftasonu onayladı

Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinin lideri, geçen haftasonu Brüksel'de bir araya geldi ve bir saatten az süren bir görüşme ile İngiliz hükümeti ile varılan Brexit mutabakatını onayladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker, anlaşma hakkında "Bu anlaşma İngiltere ve AB için en iyi anlaşma. Bu anlaşma mümkün olan tek anlaşma" ifadelerini kullandı.

Theresa May

Bundan sonra ne olacak?

AB anlaşmayı onaylasa bile, anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'nda da kabul edilmesi gerekiyor.

İngiltere Parlamentosu'ndaki oylamanın Aralık ayında yapılması bekleniyor.

İngiltere'de şu ana kadar bu konuda görüş bildiren milletvekillerinin çoğu ise anlaşmaya karşı çıkıyor.

İngiltere Parlamentosu'nun yanı sıra anlaşma Avrupa Konseyi'ne de oylamaya gidecek.

Anlaşmanın resmi bir statü kazanabilmesi için 27 AB üyesi ülkeden en az 20 üyenin lehte oy kullanması gerekiyor.

Anlaşmanın, Avrupa Parlamentosu tarafından da tasdik edilmesi gerekiyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamanın 2019'un başında yapılması öngörülüyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın 'anlaşmasız' Brexit senaryosu: Ekonomi yüzde 8 küçülebilir

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