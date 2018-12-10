FİNANS

İngiltere Parlamentosu'ndaki Brexit oylaması 'ertelenecek'

10.12.2018 15:17 | Son Güncelleme

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, kabineden iki kaynağın kendisine, Avam Kamarası'nda yarın İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşması ile ilgili olarak yapılacak oylamanın erteleneceğini söylediğini bildirdi. Henüz Başbakanlıktan resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere Parlamentosu'ndaki Brexit oylaması 'ertelenecek'

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, kabineden iki kaynağın kendisine, Avam Kamarası'nda yarın İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşması ile ilgili olarak yapılacak oylamanın erteleneceğini söylediğini bildirdi. Henüz Başbakanlıktan resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere Başbakan Theresa May'in yerel saatle 15:30'da (TSİ 18:30) Avam Kamarası'nda "Avrupa Birliği'nden ayrılmak" başlıklı bir açıklama yapacağı duyuruldu.

Hükümet, geçen hafta Avam Kamarası'nda Brexit ile ilgili olarak bir günde üst üste yapılan üç oylamayı kaybetmişti.

İngiltere'de mevcut koşullarda Brexit anlaşmasının da Parlamento'da reddedilme ihtimali yüksekti.

Son gelişmeler sonrası İngiliz Sterlini değer kaybetti.

Sterlin/Dolar kuru 1,26'ya inerek son bir buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi.

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