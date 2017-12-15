İngiltere'de Bitcoin yatırımcılarına uyarı: Tüm paranızı kaybetmeye hazır olun

15 Aralık 2017 09:35
İngiltere'de Bitcoin yatırımcılarına uyarı: Tüm paranızı kaybetmeye hazır olun

İngiltere'de finans sektörünü düzenleyen ve denetleyen Finansal Hizmetler İdaresi'nin (FSA) Genel Müdürü Andrew Bailey, Bitcoin'e yatırım yapanlara 'tüm paralarını kaybetmeye hazır olma' uyarısı yaptı.

Bu yılın başında değeri bin dolarken şu aralar 16 bin dolardan işlem gören sanal para birimi Bitcoin, son zamanlarda tüm dünyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.
 
2017 yılında yüzde 1.500 değer kazanan Bitcoin bazıları tarafından 'dijital altın' olarak adlandırılıyor.
 
Bazı yatırımcı, ekonomist ve devlet insanları, Bitcoin ve arkasında yatan 'blockchain' (blok zinciri) teknolojisini savunurken bazıları ise bunu sert bir dille eleştiriyor.
 
BBC'nin Newsnight programına konuşan Bailey de, ne merkez bankalarının ne de hükümetlein bu 'para biriminin' arkasında olduğunu, bundan dolayı Bitcoin'e yatırımın güvenli olmadığını belirtti.
 
 
 
 
'Bu bir para birimi değil'
 
Bailey, Bitcoin satın almanın kumar oynamaya benzediğini, aynı riske sahip olduğunu savundu.
 
Baily şunları söyledi: "Bu bir para birimi değil. Aslında bu, Bitcoin formu içinde regüle edilmiyor. Fiyatlandırma anlamında çok oynak bir emtia. Geçen yıl ne yaşandığına bakarak sizi uyarmak isterim. Eğer Bitcoin'e yatırım yapmak isterseniz tüm paranızı kaybetmeye hazır olun. Bu benim en ciddi uyarımdır."
 
 
 
 
Hafta içinde, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir" ifadesini kullanmıştı.
 
Aynı şekilde Amerikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen yine hafta içi düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısının ardından yaptığı açıklamada Bitcoin'in hayli 'spekülatif' olduğunu belirtmişti.
 
 
 
 
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Okuyucu Yorumları9 yorum
  • 25 Oy
    eyyyy bitcoin
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  • 17 Oy
    elinizdeki avcunuzdakini yatırmayın. ama birikim olarak koyduğunuz, kaybetseniz de sizi üzmeyecek bir miktar paranız varsa koyun ve unutun. 2017 başında böyle bi 2-3 bin tl koysaydık şimdi 30-40 bindi. alıp satıp para kazanacağım diye uğraşmayın. 3-5 bi tl lik alın 2018 sonunda bakın artmış mı azalmış mı diye.
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  • 23 Oy
    Devletlerin bastığı paranın bundan farkı var mı? Karşılığı olmadan hiçbir ülke para basamaz peki sizce basmıyorlar mı? Para dediğiniz şeyde sanal kardeşim
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  • 2 Oy
    @sls67 bir altın aldığında kuyumcudan gider alırsın. bakır istersen alırsın. dolar istersen alırsın ama bitcoin fiziki olarak yok. hayallere para bağlamak gibi. blokchain ise bir teknoloji word, excel gibi telefon bilgisayar gibi bu teknoloji ile iş yapılıyor ama blokchain ile ne yapılıyor? geçen hafta 6 saatte 1000 dolar yükseldi. normal mi?
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  • 3 Oy
    hergün uyarıyorlar 600$ dan beridir düştü düşecek diye almıyorum lannn yaktınız beni
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  • 2 Oy
    1 milyon olursa sasirmayin
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  • 2 Oy
    bu bir spekülasyondur bitcoin fiyatlarını biraz düşürüp toplu alım yapacaklar :D
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  • 2 Oy
    sakın bulaşmayın karda iseniz hemen satın günlerdir usta yöntemlerle pazarlamaya çalışıyorlar masa başında sanal bir parayla gerçek paranızı yutmak için kurulmuş sadet zinciri yapanların allah belasını versin bu sefer dünyayı soyacaklar utanmazlar.
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  • 3 Oy
    arkasindaki blockchain teknolojisini bilmeden konusan bir ekonomi bakanimiz var . daha bitcoin e eklenecek bir dünya potansiyel altcoinler var. bitcoin icin gec kalan arkadaslara litecoin , bitcoin cash vedashcoin öneriyorum. daha az sermayeyle ise girmek isteyenlere nem coin , ripple coin ve bitcoin red önerim. bu yazimi bir kenara asin. su an 25 centten islem gören bitcoin red 4-5 sene icerisinde 500-100€ araligini görebilir.
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