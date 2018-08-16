İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında 'zorluk yaşlanıyor'

İngiliz I gazetesi, Türk Lirası'nın Sterlin karşısında değer kaybetmesi ardından İngiltere'de Türk Lirası satışında büyük artış kaydedildiğini, satış talebine yetişmede zorluk yaşandığını yazdı.

Gazete, Türk Lirası satın alanların Sterlin'in yükselen değerinden faydalanmak isteyen İngiliz tatilciler olduğunu belirtti.

Habere göre İngiliz Posta Merkezi, bazı şubelerinde yoğun Türk Lirası talebine yetişmekte zorlandığını belirterek özür diledi.

Gazete, Posta Merkezi'nden bir sözcünün şu açıklamasını aktardı:

"Şu anda tüm Posta Merkezi ağlarında yoğun bir şekilde Türk Lirası tedarikini sağlıyoruz. Bununla birlikte eşi benzeri görülmemiş bir talep nedeniyle az sayıdaki şubemizin stokları azalıyor.

"Önümüzdeki 24 ila 36 saat arasında, kısıtlı stoku bulunan bu şubelerimizin stoklarını yenilemeyi umuyoruz. Eğer kur satın alırken gecikme yaşayan müşterimiz varsa kendilerinden özür dileriz."

Gazete, Thomas Cook şirketinin döviz alım-satım biriminin de Türk Lirası stokunun tükenmekte olduğunu yazıyor.