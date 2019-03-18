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iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2019 09:45 | Son Güncelleme

Bilindiği üzere Apple geçtiğimiz yıl Eylül ayında yeni nesil iPhone modellerini tanıtmıştı. Cupertino merkezli şirket hali hazırda satışta olan X modelini rafa kaldırarak, XS, XS Max ve XR modelleriyle kullanıcıların karşısına çıktı.

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

Genel kanı bu modellerin 6000TL üzeri fiyatlarla etiketlendirileceği yönündeydi. Fakat Apple beklentileri de aşarak son derece uçuk bir fiyatlandırmada bulundu.

Ülkemizdeki döviz kurunda yaşanan dalgalanmaları fırsat bilen şirket, kendi ülkesinde 750 dolardan sattığı iPhone XR için 7399 TL fiyat biçti. 999 dolardan duyurulan XS, 9899 TL’den satışa sunulurken, XS Max ise 10799 TL gibi astronomik bir etiketle raflardaki yerini aldı.

TÜRKİYE'DEKİ SATIŞLAR DURDU

Apple’ın Türkiye’deki bu anlamsız fiyat uçurumu tüm dengeleri alt üst etti. Ülkemizdeki yeni nesil iPhone modellerinin satışı durma noktasına gelirken, eski nesi modeller ise (6, 6s v 7) daha fazla tercih edilmeye başlandı. Fakat bu modellerin de fiyatı beklenenin üzerine çıktı.

Dolayısıyla ülkemizdeki genel kullanıcı kitlesi ister istemez Android cihazlarına yönelmiş oldular. Nitekim Apple beklenen hamleyi yapmazsa bu eğilim hız kazanarak devam edecek. Peki Apple’dan beklenen bu hamle ne? Elbette iPhone fiyatlarının düşürülmesi.

Örneğin dışarıda iPhoneXR ile aynı fiyattan satılan Galaxy S10e şu anda ülkemizde 5499 TL’den satılmakta. Yani XR ile arasında neredeyse 2000 TL’lik bir fark mevcut. Demek Apple da Samsung gibi XR’ı 5499 TL’den satabilir. Eğer Samsung bu fiyattan satıp kar elde edebiliyorsa, Apple da edebilir.

iPHONE FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Gelelim asıl can alıcı soruya. iPhone fiyatları ne zaman düşecek? Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Tim Cook kısa süre önce bu konu hakkında bir açıklamada bulunmuştu. Cook Türkiye’deki satışların düştüğünü kabul etmiş ve yeni bir fiyat düzenlemesinden bahsetmişti.

Genel olarak Apple’ı takip edenler bilirler. Apple fiyatlarını çoğunlukla etkinlikten, etkinliğe belirler. Çok olağan dışı bir durum olmadıkça da ara güncellemelerde bulunmaz. Nitekim beklenen indirimin de bir sonraki etkinlikle beraber geleceğini söyleyebiliriz.

APPLE'IN BİR SONRAKİ ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlere Cupertino merkezli şirket, yeni etkinlik tarihini 25 Mart olarak açıklamıştı. Muhtemelen Apple merakla beklenen fiyat düzenlemesini bu etkinlik akabinde gerçekleştirecektir. Yani uzun lafın kısası, iPhone ya da herhangi bir Apple ürünü almayı düşünenlerin 25 Mart’a kadar sabretmesini tavsiye ederiz. Çünkü gelecek olan fiyat düzenlemesi ile iPhone fiyatlarında 1000TL ve üzerinde indirimlerle karşılaşabiliriz.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Bu indirimler yalnızca akıllı telefonlarda olmayacak. Genel olarak Apple ürünlerinde bir indirim söz konusu. Yine de bekleyip göreceğiz.

KAYNAK:DONANİMGÜNLÜĞÜ

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