Irak ve İran Kerkük petrolü için anlaştı

09 Aralık 2017 20:54
Irak ve İran Kerkük petrolü için anlaştı

Günde 30 ila 60 bin varil ham petrolün İran'a ihracı için iki ülke arasında anlaşma imzalandı. İran da aynı miktarda işlenmiş petrolü Irak'ın güneyindeki limanlara gönderecek. Irak Petrol Bakanlığı; Türkiye dahil tüm komşu ülkelerle ekonomik işbirliğini geliştirmek için yeni petrol projeleri planlandığını açıkladı.

Kerkük'teki Dibis petrol sahası

Irak Petrol Bakanı Cabbar el-Laibi, Kerkük petrolünün İran'a taşınması konusunda anlaşma imzalandığını açıkladı.

Cabbar el-Laibi Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük'ten günde 30 ila 60 bin varil petrolün İran'a ihraç edilmesi için iki ülke arasında anlaşma imzalandı" dedi.

Anlaşma, ham petrolün tankerlerle Kirmanşah'taki sınır kapısına taşınmasını ve burada İranlı şirketler tarafından teslim alınmasını öngörüyor.

Bölgede bir rafinerisi olan İran da aynı miktarda işlenmiş petrolü Basra Körfezi üzerinden Irak'ın güney kıyılarındaki limanlara gönderecek.

El-Laibi, İran'a petrol ihracının yakında başlayacağını söyledi ve "Bu anlaşma, Irak için Kerkük petrolünün pazarlanmasına katkı sağlayacak ve Irak için ekonomik faydalar sunacak. Ayrıca komşu ülkelerle ekonomik ilişkiler pekiştirilecek" dedi.

Anlaşma, Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ile İran tarafı arasında Bağdat'ta imzalandı.

SOMO Genel Müdürü Ala Yasiri, anlaşmanın Irak'a Kerkük petrollerinin ihracı için yeni bir kapı ekleyeceğini söyledi.

Irak ve İran, Kerkük petrolünün taşınması için bir boru hattı inşa etmeyi de planlıyor.

Reuters haber ajansı, bu boru hattının Kerkük-Yumurtalık boru hattının yerini alabileceğini bildirdi.

'Komşu ülkelerle yeni petrol projeleri planlıyoruz'

Irak Petrol Bakanlığı ise Türkiye, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Suriye gibi komşu ülkelerle ekonomik işbirliğini geliştirmek için yeni petrol projeleri planlandığını da açıkladı.

Petrol Bakanı Cabbar el-Laibi geçen ay yaptığı açıklamada ise Kerkük'teki rafinerilerinde petrol üretimini günde 500 binden 1 milyon varile çıkarmayı planladıklarını söylemişti.

Irak ordusu, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumu sonrası iki ay önce Şii milis güçleriyle birlikte düzenlediği bir operasyonla Kerkük vilayetinin tamamını geri almıştı.

Kerkük'ten petrol ihracı dönemden bu yana askıdaydı.

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