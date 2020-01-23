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İran: Türkiye yanımızda olursa...

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Türkiye-İran arasındaki ilişkiyi ‘kadim’ olarak tanımlayan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari, “Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durup, ABD ambargolarını reddedebiliriz.

İran: Türkiye yanımızda olursa...

Türkiye-İran arasındaki ilişkiyi ‘kadim’ olarak tanımlayan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari, “Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durup, ABD ambargolarını reddedebiliriz. Bu işbirlikleri için her türlü altyapıyı sağlamaya hazırız” dedi.

İran’ın Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari, Türkiye ile İran arasındaki ticareti ve teknoloji odaklı ekonomik işbirliğini artırmayı amaçlayan 3 günlük ziyareti kapsamında İran Başkonsolosluğunda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

“İLİŞKİLERİMİZ KADİMDİR”

Türkiye ile İran ilişkilerini değerlendiren Sattari, “Sizlerin karşısında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizim ilişkilerimiz kadimdir. Türkiye ile ilişkilerimiz yüzyıllardır iyi niyetli olarak devam etmekte, 60 yıla yakın zamandır iki ülke arasında vize muafiyeti var” dedi.

İran ekonomisi hakkında bilgi veren Sattari, İran’ın petrol ve doğalgazın yanında ürettiği yerli teknoloji ile bölgede önde gelen ülke olduğunu belirtti.

“TEKNOLOJİ ÜRETMEYİ ÖĞRENDİK”

Son 5 yıldır İran ekonomisinin insan gücü olarak zenginleştiğini anlatan Sattari, “4 milyon öğrenci 14 milyon yüksek öğrenim görmüş vatandaşımız var. 6 yıl önce Ruhani döneminde ekonomide insan gücünü ortaya çıkardık. 40 yılı aşkın ABD ambargosuyla karşı karşıyayız. Bu ambargo nedeniyle insan gücümüzü yerel teknoloji ile birlikte geliştirdik. Böylece kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı ve yerli teknolojiyi geliştirmeyi öğrendik” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İLE ORTAKLIK YAPABİLİRİZ”

Teknoloji alanında Türk ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Sattari, “Biyoteknoloji ve İT buna benzer teknolojilerde bölgede önde geliyoruz. İran’daki teknoloji firmalarının gelişmesiyle büyük firmalara sahip olduk. Bu teknolojilerin hepsi yerli. Çok ucuz bir şekilde bu teknolojiyi Türk işadamlarına verebiliriz. Örnek olarak kullandığımız ilaçların yüzde 98’ini İran’da üretiyoruz. Biyoteknoloji bakımında büyük firmalara sahibiz. Bu firmalarımız Türkiye’de yatırıma başladı. Bu firmalarda Türkiye’de 6 bin kişilik istihdam sağlıyor” dedi.

İran’ın Türkiye’yi dünyaya açılan kapı olarak gördüğünü vurgulayan Sattari, “İran’da ekonomide yeni bir nesil doğuyor. Bu nesil hem genç hem atak hem de bilimde önde. İran’ın ekonomisi geçmişteki gibi petrol ve doğalgaza bağımlı değil. Ekonomi alanındaki yeni neslimiz Türk firmaları için güvenilir ortak olabilirler. Biz devletler olarak iş adamlarımıza köprü olmalıyız. Altyapıyı sağlamalıyız. Bu yoldaki sorunları varsa halletmek için buradayım” diye konuştu.

“TÜRKİYE YANIMIZDA OLURSA DİK DURABİLİRİZ”

“Bizi ambargoya mahkum eden ülkeler bizim dostluğumuzu elimizden alamazlar” diyen Sattari, “Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durup, ABD ambargolarını reddedebiliriz. Bu işbirlikleri için her türlü altyapıyı sağlamaya hazırız” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
iran, ambargo, abd,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İlk fırsatta Türkiyeyi arkasından vuracaklardan birisiniz boş boş konuşmayınnn yemezler
biz batı aşığıyız doğu ile işimiz olmaz.
ÇOK KOMİKLER....
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