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İran'da 66 binden fazla memurun işine son verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2019 13:44 | Son Güncelleme

İran'da geçen yıl 66 binden fazla memurun görevine son verilirken, en çok işten çıkarılmanın yaşandığı bakanlık ise Milli Eğitim Bakanlığı oldu

İran'da 66 binden fazla memurun işine son verildi

İran'da geçen yıl 66 binden fazla memur işinden oldu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran'da tasarruf tedbirleri kapsamında bir yılda 66 bin 740 memurun işine son verildi.

Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere 14 bakanlıkta, 6'ncı Kalkınma Programı kapsamında işten çıkarmaya gidildi. Bu kapsamda 35 bin memur, Milli Eğitim Bakanlığındaki görevlerinden alındı.

Petrol Bakanlığında 8 bin kişi, Maden ve Ticaret Bakanlığında ise 7 bin 654 kişi işten çıkarıldı.

Geri kalan bakanlıklarda da benzer uygulamalara gidildiği belirtilen haberde, işten çıkarımların hangi ölçüte göre yapıldığına ise değinilmedi.

Ülke gelirinin çoğunluğunun petrole dayandığı İran'da, üretim ekonomisi ve özel sektörün zayıflığı işsizliğin artmasına neden olurken, devlet dairelerinde ise istihdam fazlası personel bulunduğu belirtiliyor. KAYNAK:AA

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