FİNANS

İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçecek

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

İran hükümeti, Merkez Bankası'nın riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi önerisini kabul etti.

İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçecek

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun, riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi yönündeki Merkez Bankası önerisini onayladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de yaptığı açıklamada, pazar günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında konunun daha detaylı şekilde ele alınacağını söyledi.

Vaizi, "Milli paradan 4 sıfırın atılmasıyla ilgili öneri daha önce de gündemimizdeydi. Riyal sadece bankacılık işlemlerinde geçerli oluyor ancak tümen halk arasında kullanılıyor. O yüzden biz de kullanımda olanı tercih etmeyi uygun gördük." ifadelerini kullandı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Ocak 2019'da İran riyalinden 4 sıfır atılması için hazırladığı öneriyi hükümete sunduğunu açıklamıştı.

Himmeti, söz konusu önerinin Bakanlar Kurulu'nun ardından Meclis'te kabul edilmesiyle İran riyalinden 4 sıfır atılacağını belirtmiş, mevcut 10 bin riyalin 1 tümen olacağını ve 1 tümenin de yeni çıkarılacak 100 riyallik banknotlara denk geleceğini ifade etmişti.

Merkez Bankası Başkanı ayrıca önerinin kabul edilmesi durumunda yeni banknotların basımına başlanacağını kaydetmişti.

KAYNAK:AA

PARTNERÜnlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?Ünlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?
Hindistan: Kayıp kahve zinciri devi Siddhartha ölü bulunduHindistan: Kayıp kahve zinciri devi Siddhartha ölü bulundu
Brexit: İngiliz Sterlini bir ayda yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybettiBrexit: İngiliz Sterlini bir ayda yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iran riyal sıfır

En Çok Okunan Haberler

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Sürpriz görüşme!

Sürpriz görüşme!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit 120 TL'ye çıkarılacak

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit 120 TL'ye çıkarılacak

Üreticisi paraya para demiyor

Üreticisi paraya para demiyor

Kilosu 20 kuruşa indi

Kilosu 20 kuruşa indi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı

Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

'Türkiye ile dolar kullanımını azalttık'

'Türkiye ile dolar kullanımını azalttık'

125 yıllık gizli formül kasadan çıktı

125 yıllık gizli formül kasadan çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hindistan: Kayıp kahve zinciri devi Siddhartha ölü bulundu

Hindistan: Kayıp kahve zinciri devi Siddhartha ölü bulundu

Brexit: İngiliz Sterlini bir ayda yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti

Brexit: İngiliz Sterlini bir ayda yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti

Çin’de, üç ay içinde iki banka battı, devlet kurtarmak zorunda kaldı

Batan iki banka kurtarıldı

İngiliz otomotiv sektöründen Johnson’a Brexit uyarısı

Otomotiv sektöründen Brexit uyarısı

Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Merkez Bankası faiz kararı: 425 baz puanlık indirimin sonuçları ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı: 425 baz puanlık indirimin sonuçları ne olacak?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.