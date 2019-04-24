İran yaptırımları: ABD, Türkiye dahil 8 ülkenin muafiyetine son vermeyi planlıyor

ABD'nin Türkiye dahil 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vermeyi planladığı belirtiliyor. Amerikan Washington Post gazetesinin köşe yazarlarından Josh Rogin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün, 2 Mayıs'tan itibaren 8 ülkenin (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan) İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına son verileceğini açıklayacağını yazmıştı. Financial Times ve Reuters haber ajansına konuşan üst düzey ABD'li yetkililer de, Mike Pompeo'nun bugün konuyla ilgili bir açıklama yapacağını doğruladı. Financial Times'ın internet sitesindeki haberde, ABD'nin aldığı bu kararla İran üzerindeki baskıyı artırmak istediği belirtiliyor. Haberde ABD'nin ay başında İran Devrim Muhafızları'nı "yabancı terör örgütü" olarak gördüğünü duyurduğu da hatırlatılıyor. Reuters haber ajansı ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibine 'muafiyetleri bitirin' talimatı verdiğini aktarıyor ve "Trump İran üzerinde azami ekopnomik baskı oluşturmak istiyor" diyor.

Reuters, Trump'n hedefinin 'İran'ın petrol gelirlerini sıfırlamak' olduğunu ifade ediyor. Kısaca P5+1 olarak adlandırılan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ile Almanya'dan oluşan ülkeler, İran ile 2015'te bir anlaşmaya varmıştı. Anlaçma uyarınca İran uranyum zenginleşt,rme faaliyetlerini sınırlamayı kabul etmiş ve bunun karşıulığında da Tahran'a uygulanan yaptırımlar aşamalı olarak kaldırılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, bir önceki başkan Barack Obama döneminde imzalanan bu anaşmadan çekilme kararı almış ve Kasım 2018'de İran'a yönelik olarak yaptırımları kademeli olarak yeniden yürürlüğe sokmaya başlamıştı. Financial Times'taki haberden ise bazı satırlar şöyle: "Bazı ülkelerin İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına son verilmesi, petrol fiyatlarının bu yıl hızla yükseldiği dönemde alınmış bir karar. OPEC üyelerinin gönüllü ya da gönülsüz kesintileri sonucu petrolün varil fiyatı 72 dolara kadar çıktı. Piyasalar, karışıklığın sürdüğü Venezuela ve Libya'daki gelişmeleri de yakından izliyor.