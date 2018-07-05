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İran'da bazı merkez bankalarından daha fazla altın stoklayan 'sikkelerin sultanı' gözaltında

05.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

Başkent Tahran'da polis, altın piyasasını manipüle etmek için iki ton altın stokladığı öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, adını açıklamadığı 58 yaşındaki kişinin sadece 10 ayda 250 bin altın sikke stokladığını söyledi.

İran'da bazı merkez bankalarından daha fazla altın stoklayan 'sikkelerin sultanı' gözaltında

İran'ın başkenti Tahran'da polis, altın piyasasını manipüle etmek için iki ton altın stokladığı öne sürülen bir kişiyi dün gözaltına aldı.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, adı açıklanmayan 58 yaşındaki kişinin sadece 10 ayda 250 bin altın sikke stokladığını söyledi.

Rahimi, 4 aydır süren soruşturmanın sonunda gözaltına alınan şüpheliden bahsederken "sikkelerin sultanı" ifadesini kullandı.

BBC Arapça Servisi'ne göre "sikkelerin sultanının" evinden çıkan altın miktarı Yemen, Arnavutluk ve El Salvador'un merkez bankalarının stoğundan fazla.

Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilip İran'a tekrardan yaptırım uygulayacağını açıklamasının ardından İran Riyali Amerikan Doları karşısıdna hızla değer kaybetmişti.

İran Riyali hızla değer kaybediyor

2017 sonunda 43 bin olan Dolar/Riyal kuru dün 81 bine yükselmişti.

İranlıların dövizdeki artış nedeniyle son dönemde altına yatırım yapmaya başladıkları biliniyor.

2 hafta önce ise Tahran'da Kapalıçarşı esnafı dükkanlarını kapatarak riyalin değer kaybı nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerine katılmıştı.

İran'da Aralık ve Ocak aylarında da ekonomik sorunların tetiklediği hükümet karşıtı protestolar düzenlenmişti.

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