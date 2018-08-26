İran'da Maliye Bakanı Mesud Karbasian görevden alındı

İran Meclisi, yerel para birimi riyaldeki değer kaybı ve ülke ekonomisinin kötüye gitmesi üzerine Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Karbasian'ı görevden aldı.

Nükleer programı nedeniyle ABD'nin yaptırımlarını artırdığı İran'da meclis, Ağustos ayı başında Çalışma Bakanı Ali Rebii'yi de görevden almış, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de geçen ay Merkez Bankası başkanının yerine yeni bir isim atamıştı.

Mecliste Karbasian için yapılan gensoru oylamasında 121 milletvekili, bir yıldır Ekonomi ve Maliye Bakanı olan Karbasian'ın görevde kalması yönünde oy kullandı.

Meclisteki 137 milletvekili ise Karbasian'ın azledilmesini istedi. İki milletvekili de çekimser kaldı.

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan, mecliste yapılan gensoru oylamasında görevinden azledildi.

Milletvekilleri, ülkede bankacılık sisteminde yaşanan sorunlar, 'adaletsiz' vergi sistemi, ekonomik krize karşı gerekli tedbirleri alamamak ve uygun mali denetim ve şeffaflığı sağlayamamaktan sorumlu tuttukları Karbasian hakkında gensoru oylaması yapılması talebinde bulunmuştu.

Karbasian hakkındaki gensoru 19 Ağustos'ta, 33 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu.

