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İspanyol banka binlerce çalışanını işten çıkaracak

21.04.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın en büyük bankalarından Caixabank, 8 bin 291 çalışanını işten çıkararak şube ağını yüzde 27 azaltacak.

İspanyol banka binlerce çalışanını işten çıkaracak

İspanya'da 2020 eylül ayında Bankia ile birleşerek ülkenin en büyük bankalarından biri haline gelen Caixabank, Geçici İstihdam Düzenlemesi'ne (ERE) gideceğini, 8 bin 291 çalışanını işten çıkararak şube ağının yüzde 27'sini kapatacağını açıkladı.

İspanya bankacılık tarihinde bugüne kadarki en büyük işten çıkarmayı yapacak olan Caixabank'ın, ERE ile birlikte toplam personelini yüzde 18 oranında azaltacağı belirtildi.

İŞTEN ÇIKARILACAKLARIN KIDEM TAZMİNATLARI

Caixabank yönetimi ile toplantıya katılan sendika temsilcilerinden İspanyol basınına yapılan açıklamada, 63 yaşından büyük personele en fazla 1 yıllık, 58-63 yaş aralığındakilere emeklilik yaşına kadar, 55-58 yaş grubuna ise en fazla iki yıl boyunca yarı maaş, geri kalanlara en fazla 18 ay boyunca 25 günden hesaplanan kıdem tazminatı önerisinin yapıldığı bildirildi.

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İşten çıkarılması öngörülen 8 bin 291 kişinin yarısının 50 yaş altında olacağı, bu oranın sağlanamaması halinde gönüllü ayrılmak isteyenlerin sürecinin kolaylaştırılacağı bilgisine verildi.

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ÜLKE İÇ PAZARINDA EN BÜYÜK BANKA

Birleşme kararını 2020 eylül ayında alan Caixabank ve Bankia, toplamda 664 milyar euroluk aktif büyüklüğü, 51 bin çalışan ve 6 bin 700'den fazla şubeye sahip olarak ülke iç pazarında en büyük banka haline gelmişti.

İspanya'da mevcut ekonomik sorunlardan dolayı Santander ve BBVA gibi ülkenin diğer büyük bankaları da işçi çıkaracağını açıklamıştı.

İspanyol basını, Santander'in 5 bin, BBVA'nın 3 bin kadar işçi çıkaracağını, bankacılık sektöründe toplamda 15 binden fazla çalışanın işine son verileceğini duyurmuştu.

AA


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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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