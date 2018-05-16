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İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2018 00:04 | Son Güncelleme

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu açıkladı.

İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

BBC Türkçe'nin haberine göre; İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, sosyal medya hesabından Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu duyurdu.

"TÜRKİYE'YE DESTEK OLMAYACAĞIZ"

İsrail Tarım Bakanı Ariel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkiyüzlü bir şekilde İsrail'e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız" diyerek tarım ithalatını dondurduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail türkiye tarım ithalat

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