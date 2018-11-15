İşsizlik ve bütçe açığı 'slumpflasyon' işareti mi?

Türkiye'de Ağustos 2018 itibarıyla, işsizlik oranı yüzde 11,1 oldu. İstihdam edilenler ile işsizlerin tümünün oluşturduğu toplam işgücü 33 milyona yakın insandan oluşuyor. Bunun yüzde 11,1'ini oluşturan yaklaşık 3,7 milyon kişi işsiz.

İşsizler, bu tespitin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapıldığı günden geriye doğru son 4 hafta içinde "Ben işsizim, iş arıyorum" diyerek resmi başvuruda bulunmuş olan kişiler.

Bunlara ek olarak bir de son 4 hafta içinde resmi başvuruda bulunmamış olmakla birlikte "İş var, çalışır mısın" diye sorulduğunda "Çalışırım" diye yanıt verenler var.

Bunlar, iş bulmaktan umudunu kestiği için resmi başvuruda bulunmayan ama gerçekte işsiz olan kişiler. Ağustos ayı itibarıyla bunların sayısı da yaklaşık olarak 2,2 milyon.

Bunları da işsizler arasına katıp hesaplarsak karşımıza yüzde 16,6'lık bir geniş işsizlik oranı çıkıyor. Gerçekte Türkiye'nin işsiz oranı da bu.

Resmi işsizlik oranının geçen yıl sonunda yüzde 10,4 ve geniş işsizlik oranının yüzde 15,9 olduğunu dikkate alırsak işsizlik oranının her iki tanım çerçevesinde de ciddi artış gösterdiği ortaya çıkıyor.