İşte Elon Musk'a göre verimli olmanın 5 yolu

İşte emir-konuta zincirinden toplantılara Elon Musk'ın başarısının ardındaki verimlilik yaklaşımı...

Verimlilik için çalışanlarına mail gönderdi

1 / 10 Uzay aracı ve roket üreticisi Space X'in kurucusu ve Tesla otomotiv şirketinin sahibi Elon Musk sıra dışı girişimleriyle tanınan bir iş adamı.

2 / 10 Musk, Şubat ayında kargosunda spor otomobil taşıyan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'i başarıyla uzaya göndermişti.

3 / 10 Independent gazetesine bağlı Indy100 sitesinin haberine göre Musk, şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postada verimliliği artırmak için tavsiyelerde bulundu. e-Postada Musk'ın çalışanlarına yaptığı 5 öneri şöyle:

4 / 10 1. Çok sık düzenlenen toplantılardan kaçının Büyük şirketlerde çok sık düzenlenen toplantılar zaman içinde mutlaka daha kötüye gider. Eğer katılımcılara bir değer sağlamadığını düşünüyorsanız büyük toplantılardan kaçının ya da toplantı süresini çok kısa tutun. Çok acil bir durum olmadığı sürece sık sık toplantıya gitmenize gerek yok.

5 / 10 2. Genel olarak kısaltmalar kullanmayın Tesla CEO'su kısaltmaları sevmez. Kısaltmalar ya da objeler gibi, yazılım ve işletimler için saçmasapan sözcükler kullanmayın. Genel olarak açıklama gerektirecek herhangi bir şey iletişimi engeller. Tesla'da çalışabilmek için insanların bir terimler sözlüğü ezberlemelerini istemiyoruz.

6 / 10 3. Bir toplantıda işiniz bittiyse çıkın Eğer artık değer katmadığınızı düşünüyorsanız toplantıdan çıkın ya da tele konferansı bırakın. Gitmek kabalık değil, birinin kalmasına ve zamanlarını boşa harcamasına neden olmak kabalıktır.

7 / 10 4. Emir komuta zinciri dahilinde iletişim kurmayı bırakın İşin yapılması için iletişimin mümkün olan en kısa yoldan ilerlemesi gerekir, 'emir komuta zinciri'nin takip edilmesiyle değil. 'Emir komuta zinciri' dahilindeki iletişimi uygulamaya kalkan herhangi bir müdür kendisini başka yerde çalışırken bulur.

8 / 10 5. Sağduyuyu kullanın Genel olarak kılavuzunuz olarak sağduyuyu seçin. Eğer belirli bir durumda şirket kuralına uymak Dilbert karikatürü gibi saçma görünüyorsa o zaman o kural değişmeli.

9 / 10 Haftada 6 bin arada E-Postada ayrıca Tesla'nın Haziran ayına kadar haftada 6 bin araba üreteceği de belirtildi.