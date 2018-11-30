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İşte maaşların en yüksek olduğu şehirler!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

Alman Deutsche Bank, “Haritayla Dünya Fiyatları” araştırması kapsamında dünyada çalışanların en fazla para kazandığı şehirleri sıraladı.

Listedeki ülkelerin çoğunda maaşların en yüksek olduğu şehirler, aynı zamanda hayat pahalılığının da en fazla olduğu şehirler. İşte çalışanların en çok para kazandığı dünya şehirleri ve aylık ortalama maaşlar:

Bu şehirlerde çalışanlar yaşadı

Listedeki ülkelerin çoğunda maaşların en yüksek olduğu şehirler, aynı zamanda hayat pahalılığının da en fazla olduğu şehirler. İşte çalışanların en çok para kazandığı dünya şehirleri ve aylık ortalama maaşlar:
Sırası: 24 Şehir: Edinburg Ülke: İskoçya Aylık Ortalama Maaş: 2293 dolar
Sırası: 23 Şehir: Ottawa Ülke: Kanada Aylık Ortalama Maaş: 2446 dolar
Sırası: 22 Şehir: Amsterdam Ülke: Hollanda Aylık Ortalama Maaş: 2493 dolar
Sırası: 21 Şehir: Toronto Ülke: Kanada Aylık Ortalama Maaş: 2560 dolar
Sırası: 20 Şehir: Paris Ülke: Fransa Aylık Ortalama Maaş: 2583 dolar
Sırası: 19 Şehir: Dublin Ülke: İrlanda Aylık Ortalama Maaş: 2603 dolar
Sırası: 18 Şehir: Helsinki Ülke: Finlandiya Aylık Ortalama Maaş: 2620 dolar
Sırası: 17 Şehir: Stockholm Ülke: İsveç Aylık Ortalama Maaş: 2622 dolar
Sırası: 16 Şehir: Frankfurt Ülke: Almanya Aylık Ortalama Maaş: 2626 dolar
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Sırası: 14 Şehir: Auckland Ülke: Yeni Zelanda Aylık Ortalama Maaş: 2762 dolar
Sırası: 13 Şehir: Londra Ülke: İngiltere Aylık Ortalama Maaş: 2776 dolar
Sırası: 12 Şehir: Tokyo Ülke: Japonya Aylık Ortalama Maaş: 2897 dolar
Sırası: 11 Şehir: Wellington Ülke: Yeni Zelanda Aylık Ortalama Maaş: 2941 dolar
Sırası: 10 Şehir: Kopenhag Ülke: Danimarka Aylık Ortalama Maaş: 2958 dolar
Sırası: 9 Şehir: Singapur Ülke: Singapur Aylık Ortalama Maaş: 3077 dolar
Sırası: 8 Şehir: Oslo Ülke: Norveç Aylık Ortalama Maaş: 3154 dolar
Sırası: 7 Şehir: Melbourne Ülke: Avustralya Aylık Ortalama Maaş: 3344 dolar
Sırası: 6 Şehir: Sydney Ülke: Avustralya Aylık Ortalama Maaş: 3451 dolar
Sırası: 5 Şehir: Chicago Ülke: ABD Aylık Ortalama Maaş: 3622 dolar
Sırası: 4 Şehir: New York Ülke: ABD Aylık Ortalama Maaş: 4304 dolar
Sırası: 3 Şehir: Boston Ülke: ABD Aylık Ortalama Maaş: 4322 dolar
Sırası: 2 Şehir: San Francisco Ülke: ABD Aylık Ortalama Maaş: 4817 dolar
Sırası: 1 Şehir: Zürih Ülke: İsviçre Aylık Ortalama Maaş:5876 dolar
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