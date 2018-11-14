İtalya AB'ye 'meydan okudu', bütçe hedeflerini değiştirmedi

Avrupa Birliği (AB) ile İtalya arasında yaşanan bütçe krizinde Roma yönetimi, AB'nin taleplerini geri çevirme kararı aldı. Avrupa Komisyonu'nun 2019 bütçe tasarısını değiştirerek kamu harcamalarını kısması için tanıdığı 3 haftalık sürenin son anında İtalya'dan gelen yanıt olumsuz oldu.

İtalya halen gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 131'i kadar kamu borcuyla AB'nin en yüksek borç yüküne sahip ülkelerinden. Geçen Haziran'da iktidara gelen popülist 5 Yıldız Hareketi-Lig hükümeti, seçim vaatlerinden olan emeklilik reformu, işsizlik ödeneği, vergi indirimleri gibi yüksek maliyetli kamu harcamalarını 2019 bütçesine dahil etmişti. 2019 yılı için yüzde 2,4'lük bütçe açığı öngörülen bütçe tasarısı AB ile krize neden olmuştu.

Avrupa Komisyonu 23 Ekim'de aldığı bir kararla, tarihinde ilk kez başvurduğu bir adım atarak İtalya'dan bütçe tasarısını revize etmesini talep etmişti. Komisyon İtalya'ya bütçesini değiştirmesi için 3 hafta süre tanımıştı.

Bu 3 haftalık sürenin dün gece yarısı dolmasına birkaç saat kala İtalya Bakanlar Kurulu toplandı ve AB'ye verilecek yanıtı görüştü. Bu görüşmede, bütçe hedeflerinin değiştirilmemesi kararı alındı.