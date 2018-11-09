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İtalya hükümeti, Toksöz Grup'un fabrika kapatma kararı sonrası Pernigotti için kriz masasını topluyor

09.11.2018 16:19 | Son Güncelleme

İtalya'nın köklü çikolata markalarından Pernigotti'yi 2013'te satın alan Toksöz Grup'un, markanın ülkedeki tarihi fabrikasını kapama kararı üzerine İtalyan hükümeti harekete geçti. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı gelecek hafta Pernigotti vakasını görüşmek üzere bir kriz masası toplayacak. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya hükümeti, Toksöz Grup'un fabrika kapatma kararı sonrası Pernigotti için kriz masasını topluyor

İtalya'nın köklü çikolata markalarından Pernigotti'yi 2013'te satın alan Toksöz Grup'un, markanın ülkedeki tarihi fabrikasını kapama kararı üzerine İtalyan hükümeti harekete geçti. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı gelecek hafta Pernigotti vakasını görüşmek üzere bir kriz masası toplayacak.

Toksöz Grup, 1860'tan beri İtalya'nın kuzeyindeki Novi Ligure'de üretim yapan Pernigotti markasının buradaki fabrikasını kapama kararı almıştı. Bu haber İtalyan basınında, Pernigotti'nin İtalya'da üretime son vereceği ve üretimi tamamen Türkiye'ye kaydıracağı şeklinde yer almıştı.

İtalya'nın tanınmış çikolata markalarından biri olan Pernigotti'nin bu ülkedeki üretime son vereceği ve 100 işçinin işten çıkarılacağı haberi, ülkede sendikalardan politikacılara kadar geniş bir kesimden tepki çekmişti.

Tepkiler ve hükümete yapılan çağrılar üzerine Ekonomik Kalkınma Bakanlığı 15 Kasım'da bir kriz masası toplama kararı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kriz masası toplantısında Pernigotti ile ilgili "üretim ve istihdam durumunun" görüşüleceği belirtildi.

İktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi'nden bir grup milletvekili de ortak bir açıklama yaparak hükümetin İtalya'nın önde gelen markalarından biri olan Pernigotti'yi korumak için çalışacağını bildirdi.

Açıklamada, "Pernigotti yurt dışında bizi temsil eden ve gururlandıran çok sayıdaki üstün İtalyan markasından biridir. Mevcut hükümet göreve geldiği andan itibaren "Made in Italy" damgasını korumak ve İtalyan şirketlerini desteklemek için çalıştığını göstermiştir. Pernigotti meselesini de ele almaya hazırız: Hedef, üretimin devamını ve istihdamı korumayı garanti altına almaktır" denildi.

Pernigotti: Üretim İtalya dışına kaydırılmayacak

Öte yandan Pernigotti'den yeni bir açıklama yapılarak, "üretim faaliyetlerinin yalnızca (İtalya) ulusal sınırları içinde kaydırılmasının" amaçlandığı belirtildi. Açıklamaya göre şirket, Novi Ligure'deki fabrikanın kapanmasından sonra da İtalya'da üretime devam edebilmek ve fabrika çalışanlarının işsiz kalmasını önlemek amacıyla İtalya'da bu sektörde üretim yapan diğer şirketlerle görüşecek.

Açıklamada, "Pernigotti markasının tarihi değerine saygı gereği ve ürünlerin ayırt edici özellikteki kalitesini korumak amacıyla şirketimiz İtalya'da bu sektörden ortak arayışındadır" denildi. Üretimin bu İtalyan ortaklara verilmesiyle mümkün olan en fazla sayıda işçiye iş olanağı yaratılmasının amaçlandığı da vurgulandı.

Bu açıklama, genel işçi sendikaları konfederasyonu UGL tarafından olumlu karşılanırken Pernigotti'nin kapatılacak olan fabrikasının bulunduğu Alessandria ili sendika temsilcisinden ise tepki çekti.

UGL Genel Sekreteri Paolo Capone, "Şirketin, Pernigotti çalışanı 100 kişinin korunması amacıyla üretim için İtalya'da yeni partner arama kararı alması güzel bir haber" dedi.

Gıda işçileri sendikası Uila'nın Alessandria İli Genel Sekreteri Tiziano Crocco, üretimin İtalya'da üçüncü taraflara devredilmesi vaadine "İtalya toprakları çok geniş. Bizim öncelikli amacımız Novi'deki tesisi kurtarmak ve Made in Italy damgasını korumak. Pernigotti markalı ürünler buradan çıkmalı" diye karşı çıktı.

Novi Ligure'deki Pernigotti işçileri dün kapatılması planlanan fabrikanın önünde bir protesto gösterisi düzenledi. Gösteriye katılan Novi Ligure Belediye Başkanı Rocchino Muliere burada yaptığı açıklamada, "Bu marka 1860'tan beri Novi Ligure'de üretiliyor. İşçilere, bugünden yarına fabrika kapatılacak diye bildirimde bulunulması kabul edilemez. Burada tarihi bir markadan söz ediyoruz. Bu kentin üretim hayatının önemli bir parçasından söz ediyoruz" dedi.

Coğrafi işaretli ürün koruması önerisi

Bu arada muhalefetteki Demokratik Parti'den eski Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, Pernigotti'nin en tanınmış ürünü olan gianduiotto türü fındıklı çikolatanın "coğrafi işaretli ürün" olarak koruma altına alınması önerisinde bulundu ve bu şekilde İtalya dışında bu isimle üretilmesinin önüne geçilebileceğini belirtti.

Eski bakan, "Pernigotti'yle ilgili sorun şu: Türkler, başka kimse satın alamasın diye markayı ellerinde tutmak istiyorlar" dedi. Calenda, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Luigi Di Maio'ya çağrıda bulunurak, gianduiotto çikolatasının coğrafi işaretli ürün korumasına alınıp alınamayacağını incelemesini istedi.

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