İtalya hükümeti, Toksöz Grup'un fabrika kapatma kararı sonrası Pernigotti için kriz masasını topluyor

İtalya'nın köklü çikolata markalarından Pernigotti'yi 2013'te satın alan Toksöz Grup'un, markanın ülkedeki tarihi fabrikasını kapama kararı üzerine İtalyan hükümeti harekete geçti. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı gelecek hafta Pernigotti vakasını görüşmek üzere bir kriz masası toplayacak. Toksöz Grup, 1860'tan beri İtalya'nın kuzeyindeki Novi Ligure'de üretim yapan Pernigotti markasının buradaki fabrikasını kapama kararı almıştı. Bu haber İtalyan basınında, Pernigotti'nin İtalya'da üretime son vereceği ve üretimi tamamen Türkiye'ye kaydıracağı şeklinde yer almıştı. İtalya'nın tanınmış çikolata markalarından biri olan Pernigotti'nin bu ülkedeki üretime son vereceği ve 100 işçinin işten çıkarılacağı haberi, ülkede sendikalardan politikacılara kadar geniş bir kesimden tepki çekmişti. Tepkiler ve hükümete yapılan çağrılar üzerine Ekonomik Kalkınma Bakanlığı 15 Kasım'da bir kriz masası toplama kararı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kriz masası toplantısında Pernigotti ile ilgili "üretim ve istihdam durumunun" görüşüleceği belirtildi.

İktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi'nden bir grup milletvekili de ortak bir açıklama yaparak hükümetin İtalya'nın önde gelen markalarından biri olan Pernigotti'yi korumak için çalışacağını bildirdi. Açıklamada, "Pernigotti yurt dışında bizi temsil eden ve gururlandıran çok sayıdaki üstün İtalyan markasından biridir. Mevcut hükümet göreve geldiği andan itibaren "Made in Italy" damgasını korumak ve İtalyan şirketlerini desteklemek için çalıştığını göstermiştir. Pernigotti meselesini de ele almaya hazırız: Hedef, üretimin devamını ve istihdamı korumayı garanti altına almaktır" denildi. Pernigotti: Üretim İtalya dışına kaydırılmayacak Öte yandan Pernigotti'den yeni bir açıklama yapılarak, "üretim faaliyetlerinin yalnızca (İtalya) ulusal sınırları içinde kaydırılmasının" amaçlandığı belirtildi. Açıklamaya göre şirket, Novi Ligure'deki fabrikanın kapanmasından sonra da İtalya'da üretime devam edebilmek ve fabrika çalışanlarının işsiz kalmasını önlemek amacıyla İtalya'da bu sektörde üretim yapan diğer şirketlerle görüşecek. Açıklamada, "Pernigotti markasının tarihi değerine saygı gereği ve ürünlerin ayırt edici özellikteki kalitesini korumak amacıyla şirketimiz İtalya'da bu sektörden ortak arayışındadır" denildi. Üretimin bu İtalyan ortaklara verilmesiyle mümkün olan en fazla sayıda işçiye iş olanağı yaratılmasının amaçlandığı da vurgulandı.