İtalya ile Çin, 'Yeni İpek Yolu' için mutabakat imzaladı

Çin ile İtalya arasında, "Yeni İpek Yolu" projesi olarak anılan Kuşak ve Yol Girişimi için bir mutabakat zaptı imzalandı. İtalya, ABD ve AB'nin çekincelerine rağmen girişime katılan ilk G7 ülkesi oldu.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Kuşak ve Yol Girişimi (Belt and Road Initiative) odaklı Avrupa turunun ilk ayağında geçen Perşembe akşamı İtalya'ya geldi ve Cuma günü başkent Roma'da resmi görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ardından Xi Jinping ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de katıldığı imza töreninde Kuşak ve Yol Girişimi için bir mutabakat zaptına imza atıldı.

İmza töreninde, iki ülke arasında bir dizi siyasi protokol ve ekonomik anlaşma da imzalandı.

İtalyan basınına göre altyapı, turizm, sağlık, e-ticaret ve enerji sektörüne kadar birçok alanı kapsayan anlaşmaların toplam değeri en az 7 milyar Euro olarak hesaplanıyor.

Finans gazetesi Il Sole 24 Ore ise anlaşmaların dolaylı etkileri de hesaba katıldığında toplam potansiyelinin 20 milyar Euro'ya varabileceğini yazdı.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Roma'daki temaslarının ardından Sicilya adasına geçmesi bekleniyor. Jinping'in Avrupa gezisi, Monako ve Fransa ile devam edecek.