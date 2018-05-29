FİNANS

İtalya ve İspanya'ya dair siyasi kaygılar Euro Bölgesi'ni vurdu

29.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

İtalya ve İspanya'da yaşanan siyasi gelişmeler, hem Avrupa'nın güneyinde yer alan ülkelerin tahvil faizlerini hem de Euro para birimini vurdu.

İtalya ve İspanya'ya dair siyasi kaygılar Euro Bölgesi'ni vurdu

İtalya ve İspanya'da yaşanan siyasi gelişmeler, hem Avrupa'nın güneyinde yer alan ülkelerin tahvil faizlerini hem de Euro para birimini vurdu.

Avrupa piyasalarında düşüş yaşanırken, Euro ABD Doları karşısında 11 ayın en düşük seviyesine indi.

Tahvil piyasalarında da büyük hareketler yaşandı.

İtalya'nın FTSE MIB ve İspanya'nın IBEX 35 endekslerinde gün içinde yüzde 3'lük bir düşüş görüldü.

Bu da Avrupa'daki 17 ülkeden farklı büyüklükteki şirketleri temsil eden STOXX Avrupa 600 endeksinin gün içinde yüzde 1,4 oranında düşüş yaşamasına yol açtı.

Asya piyasalarının düşüşle kapanmasının ardından satış dalgası Amerikan piyasalarına da sıçradı.

Euro ise Amerikan doları karşısında yüzde 0,6 düşerek 1,1560 seviyesine geriledi.

İspanya'da güven oyu

İtalya'da popülistlerin kurmak istediği hükümeti Euro karşıtı bir maliye bakanı atanmasına karşı çıkan cumhurbaşkanının veto etmesi İtalya'da siyasi bir krizin ortaya çıkmasına yol açmıştı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, geçici hükümet için ekonomist Carlo Cottarelli'yi başbakan olarak atayarak erken seçimlerin yolunu açtı.

İspanya'da ise Başbakan Mariano Rajoy hakkında partisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarından ötürü bu cuma günü güven oylaması düzenlenecek.

İspanya'da da uzun süren bir hükümet krizi yaşanmış, sonunda hükümeti tekrar Başbakan Rajoy kurmuştu.

Rajoy geçtiğimiz haziran ayında bir başka güven oylamasını başarıyla atlatmıştı.

Euro

İtalya ve İspanya'da ortaya çıkan siyasi gelişmeler, euro bölgesinin ekonomik durumuna ilişkin kaygıların ortaya çıkmasına yol açtı.

İtalya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yüzde 2,673'ten yüzde 3,095'e çıktı. İtalyan tahvillerindeki bu yükseliş 2013'ten beri en yüksek seviyeye işaret ediyor.

İspanya'nın 10 yıllık tahvil faizinde ise 12 baz puanlık bir artış gözlendi.

Avrupa'nın güneyinde yer alan Yunanistan ve Portekiz de yaşanan krizin bulaşıcılığından pay aldı; bu ülkelerin de tahvil faizlerinde yükseliş yaşandı.

Yunanistan Maliye Bakanı Öklid Çakalotos, İtalya'da yaşanan siyasi krizin Yunanistan'da da sorunlara yol açması ihtimalinden ötürü kaygı duyduklarını söyledi.

Analistler ne diyor?

TD Ameritrade'in şef piyasa stratejisti J.J. Kinahan, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada dünya çapında yaşanacak bir kırılganlık beklentisinin olduğunu belirtti.

Saxo Bank'ın döviz stratejisinin başında bulunan John Hardy ise Reuters'a Avrupa'daki bu sarsıntının küresel piyasalara bulaşıcı olma riski taşıdığını aktardı.

ABD piyasaları da Avrupa piyasalarındaki sarsıntıdan etkilenerek düşüşle açılış yaptı.

UBP'deki döviz stratejisti Koon Chow ise en büyük korkunun euro bölgesi krizi olduğunu dile getirdi.

Ünlü yatırımcı Soros'tan finansal kriz uyarısıÜnlü yatırımcı Soros'tan finansal kriz uyarısı
Reuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı faiz artırımına Başbakan Yıldırım ikna ettiReuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı faiz artırımına Başbakan Yıldırım ikna etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Rakip firmaya transfer oldu, tazminattan oldu

Rakip firmaya transfer oldu, tazminattan oldu

Kamuya 50 bin memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alıyor? İşte o liste

Kamuya 50 bin memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alıyor? İşte o liste

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu

Apple ve Goldman Sachs kredi kartı çıkarıyor

Apple ve Goldman Sachs kredi kartı çıkarıyor

ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını yükseltti

ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını yükseltti

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

IMF'den Türkiye'ye ekonomide ısınma uyarısı

IMF'den Türkiye'ye ekonomide ısınma uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü yatırımcı Soros'tan finansal kriz uyarısı

Ünlü yatırımcı Soros'tan finansal kriz uyarısı

Reuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı faiz artırımına Başbakan Yıldırım ikna etti

Reuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı faiz artırımına Başbakan Yıldırım ikna etti

NYTimes köşe yazarı Paul Krugman: Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor

NYTimes köşe yazarı Paul Krugman: Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor

Dolar/TL kurundaki yükseliş: Dünya basını liradaki düşüşü nasıl yorumluyor?

Dolar/TL kurundaki yükseliş: Dünya basını liradaki düşüşü nasıl yorumluyor?

FT'den TL'nin düşüşüyle ilgili başyazı: Akıllı bir otokrat neyi kontrol edemeyeceğini bilir

FT'den TL'nin düşüşüyle ilgili başyazı: Akıllı bir otokrat neyi kontrol edemeyeceğini bilir

Merkez Bankası yükselen kura karşı 300 baz puan faiz artırdı

Merkez Bankası yükselen kura karşı 300 baz puan faiz artırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.