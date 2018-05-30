İtalya'da siyasi kriz: Cumhurbaşkanı Temmuz'da erken seçim kararı alabilir

İtalya'da geçici hükümeti kurmak üzere görevlendirilen Carlo Cottarelli'nin siyasi partilerden destek alamadığı ve ülkenin Temmuz ayı içinde yeniden seçime gidebileceği belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan bazı kaynaklar erken seçimin 29 Temmuz tarihinde gerçekleşebileceğini kaydetti.

Ülkede 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından bir türlü siyasi bir hükümet kurulamaması üzerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, erken seçimlere gidilene kadar bir "tarafsız hükümet" kurulması kararı vermiş, tanınmış ekonomist Carlo Cottarelli'yi görevlendirmişti.

Ancak ülke medyasındaki haberlerde Cottarelli'nin geçici hükümet için dahi, görüştüğü büyük siyasi partilerden destek alamadığı bildiriliyor.

İtalyan medyasında yer alan haberlerde de Çarşamba günü bir kez daha Cottarelli ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Mattarella'nın siyasi krizin aşılması için Temmuz ayında seçim kararı alabileceği belirtiliyor.

Ülkede yaklaşık 2.5 aydır devam eden hükümet kurma çalışmaları 5 Yıldız Hareketi ve Lig partileri ile cumhurbaşkanı arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başarısız olmuştu.