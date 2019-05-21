Jamie Oliver'ın restoran zinciri iflas etti

Dünya genelinde 40'ı aşkın şubesi bulunan ünlü markanın estoran zinciri iflas etti.

Oliver, İtalyan mutfağı sunduğu restoranları için iflas koruma başvurusu sürecini yürütmesi için finansal danışmanlık şirketi KPMG'yi görevlendirdi.

Restoranlarda çalışan 1.300 kişi de işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Sürece ilişkin çalışanlara bilgi verildiği belirtiliyor.

İflas koruma başvurusu, İtalyan restoran zincirinin yanı sıra, aynı grupa bağlı Oliver'ın Barbecoa adlı ızgara et restoranları ve modern İngiliz mutfağı sunan Fifteen London adlı restoran için de geçerli.

KAYNAK:BBC TÜRKÇE

