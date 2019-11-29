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Jamie Oliver: Param tükendi, her şeyim tükendi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 16:31 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şef Jamie Oliver’ın sahibi olduğu restoran zinciri iflas etmişti. Restoran imparatorluğunun çöküşü hakkında konuşan İngiltereli ünlü şef Jamie Oliver, “Param tükendi, her şeyim tükendi” dedi. Tekrar sektöre dönmek istediğini de açıklayan Oliver, bunun zamanını ise Brexit’in belirleyeceğini söyledi.

Jamie Oliver: Param tükendi, her şeyim tükendi

İngiltere'nin ünlü şefi Jamie Oliver, 13 yıldan uzun bir sürede inşa ettiği restoran zincirinin mayıs ayında iflasını açıklamasına varan süreci, bununla nasıl başa çıktığını ve ‘yeni bir başlangıç’ yapma hedefini BBC’de yayımlanacak Graham Norton Şov’da anlattı.

Oliver, “13 yıllık sıkı bir çalışmaydı ve Fifteen (restoran) benim bebeğim gibiydi ama param tükendi, her şeyim tükendi, gerçekten çok zordu ama üstüne gitmeli ve kendinizi toplamaya çalışmalısınız. En iyisini yaptım, benden daha iyisini yapan birini bilmiyorum ve en kötüsünü de yaptım, hayat bu. Pozitif taraftan bakmalısınız” dedi.

'BREXİT ÇÖZÜLENE KADAR RESTORAN AÇMAM'

Gelecekte restoran açma planlarına dair bir soru üzerine Jamie Oliver, tüm İngilizlerin ve hatta dünyanın nasıl sonuçlanacağını merak ettiği Brexit sürecini beklemeyi tercih ettiğini açıkladı.

“Kesinlikle restoran açmayı düşünüyorum ama Brexit çözümlenene kadar olmaz” diyen Oliver, sürecin etkilerini değerlendirdikten sonra bu kararı vereceğini belirtti.

Yaklaşık beş yıldır bir iş sahibi İngilizler için ‘iyi bir haber’ olmadığını söyleyen Oliver, çözülmesi gereken çok fazla karışıklık bulunduğunu savundu.

44 yaşındaki ünlü şefin İngiliz mutfağı sunan Fifteen adlı restoranı, Barbecoa adlı ızgara et restoranı ve İtalyan mutfağı sunan Jamie's Italian adlı restoranı da dahil olmak üzere 20’den fazla işletmesi mayıs ayında iflası açıklamıştı.

Üç restoran hariç tüm işletmeler kapanmış, yaklaşık 1300 kişi işini kaybetmişti. Kapanmayan restoranlar franchising usulü farklı firmalar tarafından işletiliyor. Oliver, ilk restoranı Fifteen'i; imkânı olmayan, dezavantajlı geçmişlere sahip çırakları eğitmek için 2002'de açmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Jamie Oliver Brexit

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