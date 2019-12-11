FİNANS

Japon otomotiv devi rekor ceza ile karşı karşıya

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2019 10:35 | Son Güncelleme

Japonya’da kamu denetçileri, otomotiv devi Nissan'ın şirketinin eski Başkanı Carlos Ghosn'a yönelik eksik gelir bildirimi suçlamaları nedeniyle 22 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını önerdi.

Japon otomotiv devi rekor ceza ile karşı karşıya

Japonya’da piyasa denetçiliği görevini yürüten Menkul Kıymetler ve Borsa Gözetim Komisyonundan, Nissan Motor ve şirketin yolsuzlukla suçlanan eski Başkanı Carlos Ghosn ile ilgili kritik bir karar çıktı. Menkul Kıymetler ve Borsa Gözetim Komisyonu dün yaptığı açıklamada, hükümetin Finansal Hizmetler Ajansına, Nissan ile ilgili 2014-2017 faaliyet raporları konusunda tavsiyede bulundu. Kurum, Otomotiv devi Nissan'ın eski Başkanı Carlos Ghosn'un eksik gelir bildirimi başta olmak üzere suçlandığı finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle 22 milyon dolar (yaklaşık 128 milyon lira) para cezasına çarptırılmasını önerdi. Nissan için önerilen cezanın yasalar uyarınca 37 milyon dolar (yaklaşık 215 milyon lira) olması gerektiği, ancak şirketin kamu denetçisinin teftişinden önce yasalara aykırı eylemleri gönüllü olarak bildirdiği için miktarın 22 milyon dolara düşürüldüğü de ifade edildi.

EKSİK BİLDİRİM İDDİASI

Şirketlerin yöneticilere ödedikleri paraları yıllık olarak kamu denetçilerine bildirme zorunluluğunun bulunduğu Japonya’da, Nissan daha önce şirketin eski başkanı Carlos Ghosn'un gelirinin düşük gösterildiği yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Şirket, kısa süre sonra yolsuzluk iddiaları kapsamında tutuklanan Ghosn ile yollarını ayırmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ghosn ise, farklı suç iddiaları kapsamında iki kez tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmış, yargı süreci sona erene dek konulan güvenlik tedbirleri kapsamında Tokyo'da kalmayı kabul etmişti.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Nissan Carlos Ghosn

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