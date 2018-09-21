FİNANS

JP Morgan: ABD-Çin ticari gerilimi "soğuk ekonomi savaşına" dönüşebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 14:18 | Son Güncelleme

ABD merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan Chase Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Jing Ulrich, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin olası bir “soğuk ekonomi savaşına” dönüşebileceğini söyledi.

JP Morgan: ABD-Çin ticari gerilimi "soğuk ekonomi savaşına" dönüşebilir

Ulrich, Çin’in Tientsin kentinde Perşembe günü düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda katıldığı bir forumda, “Şu an düşünmemiz gereken asıl konu, Çin ve ABD arasındaki ticari savaşın olası bir soğuk savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği ve umuyoruz ki bu olmaz” dedi ve ekledi:

“İki tarafın hala müzakere masasına oturma ihtimali ve bir uzlaşmaya ulaşma ihtimali bulunuyor. Hepimiz biliyoruz ki eğer ticaret savaşı devam ederse, sonucunda iki taraf da kaybedecek ve bu durumun dünyada hiç kimseye yararı olmayacak.

“Çin, dış baskılar sebebiyle iç politikalarını değiştirmeyecek. Asıl problem Çin ve ABD’nin kendi başlarına yönetmek istediği teknolojik küreden kaynaklıyor ve Çin şimdiden çoğu alanda öncü bir durumda.”

Aynı panelde konuşan New York Üniversitesi Stern School of Business Profesörü Arun Sundararajan ise, “Dijitalleşmenin ekonomiye entegre edilmesi yönünden Çin’in ABD’den beş yıl önde olduğunu düşünüyorum” dedi. DHA

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Anahtar Kelimeler:
JP Morgan ticari gerilim soğuk savaş

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