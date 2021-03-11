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JP Morgan’dan kripto para adımı!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2021 09:08 | Son Güncelleme

JP Morgan, kripto para bağlantılı hisseleri kapsayan yatırım aracı oluşturdu. JP Morgan doğrudan kripto para işlemleri gerçekleştirmeyecek.

JP Morgan’dan kripto para adımı!

ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan, yaptığı açıklamada yapılandırılmış yatırım aracı ile kripto para bağlantılı 11 hisseye yatırım yapacağını duyurdu. Açıklamada aracın, doğrudan kripto işlemleri gerçekleştirmeyeceği bildirildi.

Açıklamada JP Morgan'ın yatırım yapacağı şirketler arasında; Microstrategy, Square, Riot Blockchain, Nvidia, Paypal Holdings ve Advanced Micro Devices da yer aldı.

TAKAS PLATFORMU

Öte yandan çık kaynaklı kripto para ve blokzincir çözümleri sağlayıcısı Komodo, Dogecoin yatırımcılarının bu kripto paraları bir aracı kurum olmadan kendi aralarında takas edebilecekleri bir platformu faaliyete geçirdiğini duyurdu.

DogeDEX adı verilen platformun 1 Mart’ta hayata geçtiği ve şu ana kadar 3 binden fazla indirildiği belirtilen açıklamaya göre hizmetin hem masa üstü hem de mobil uygulamalar aracılığı ile kullanılabildiği de ifade edildi.

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