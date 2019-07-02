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JP Morgan'dan 'seçimsiz dönemde yabancı yatırım artacak' mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Sir Windfried Bischoff, Türkiye'nin önünde 4 senelik seçimsiz bir dönem olacağını, bu dönemde uluslararası yatırımlar ve yabancı sermayenin ülkeye rağbet göstereceğini, izlenecek olan ekonomi politikalarının açık bir şekilde ülkedeki yatırım iklimini etkileyeceğini söyledi.

JP Morgan'dan 'seçimsiz dönemde yabancı yatırım artacak' mesajı

Bischoff, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşlarının G20 toplantısı sonrası çok da endişe verici şekilde sonuçlanmayacağını ifade ederek, ABD ve Çin'in hala ticareti sürdürdüğünü, iki ekonomik devin konuya daha makro seviyede baktığını ve bu anlaşmazlığın bitmesinin iki ülkenin de faydasına olacağını belirtti.

Ticaret savaşlarının ne zaman ve nasıl şekilleneceğine dair bilinmezliklerin söz konusu olduğuna işaret eden Bischoff, "İki ülkenin de ortak bir yol bulabilmesi ne zaman gerçekleşir, şu an için tahmin edilemiyor. 3 senedir devam eden ticaret savaşlarında ilk göz kırpanın diğer tarafa karşı bir aşama geride kaldığını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar görünen o ki Çin, ilk gözü kırpan tarafta yer alıyor." ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL PİYASALARDA LİKİDİTE FAZLALIĞI VAR VE FAİZ ORANLARI ÇOK DÜŞÜK SEVİYEDE'

Sir Windfried Bischoff, küresel piyasalarda likidite fazlalığı olduğunu ve faiz oranlarının çok düşük seviyede seyrettiğini aktararak, "Bankalar, sigorta şirketleri, tasarruf sahipleri ve emeklilik fonları bu düşük faiz oranlarından etkileniyor. Faizlerin kullanımı çok fazla bir sıkıntıya sebebiyet vermiyor fakat uzun dönemde çeşitli diğer problemlere neden olabilir." diye konuştu.

Türkiye'nin önünde 4 senelik seçimsiz bir dönem olacağını, bu dönemde uluslararası yatırımlar ve yabancı sermayenin ülkeye rağbet göstereceğini belirten Bischoff, şunları kaydetti:

"Ekonomi politikaları açık bir şekilde ülkedeki yatırım iklimini etkileyecektir. Ama günün sonunda elimizde fırsat olarak değerlendirebileceğimiz şey yatırımların kendisidir, politika değildir. Siyaset tabii ki önemlidir ama yatırımlar ve yatırım iklimi kadar değildir. Siyaset; yatSırım yapıldığında karşılığının alınıp alınamayacağına yönelik endişeleri, işçi ve işveren arasındaki sıkıntıları giderebilecek noktada durmalıdır.

KAYNAK:AA

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JP Morgan G20 toplantısı

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