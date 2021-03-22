JP Morgan, Morgan Stanley ve Moody's kritik TCMB görev değişikliğini yorumladı

Yaklaşık 4.5 ay önce Naci Ağbal'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevine atayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerine AKP eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nu getirmesi üzerine piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Morgan Stanley, Moody’s, JP Morgan gibi dev kurumlar yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

JP MORGAN: BELİRSİZLİĞE YOL AÇABİLİR

Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğini yorumlayan JP Morgan, bu değişikliğin politika faizleri ve parasal çerçevesinin gelecekte izleyeceği patika konusunda piyasa belirsizliğine yol açmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

“ŞEFFALIK VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ÇOK ÖNEMLİ”

JP Morgan'ın değerlendirmesinden notlar:

'Hala yüksek olan enflasyon, büyük dış finansman ihtiyacı ve global finansal şartlarında sıkılaşmaya olan kırılganlık dikkate alındığında, politika duruşunun yönünde anlamlı bir değişiklik için çok fazla alan görmüyoruz.

Parasal çerçevenin şeffaf ve öngörülebilir tutulması çok önemli olmaya devam ediyor.

Piyasa belirsizliğinin azaltılması için, TCMB’den yakın zamanda daha fazla politika yönlendirmesi ortaya konulması anahtar.